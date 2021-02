Bătrâncea: Am luat act de candidatura lui Andrei Năstase. Dacă demonstrează că nu e un candidat marionetă ca și Gavrilița, putem avea o discuție cu el

Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a anunțat că PSRM a luat act de candidatura propusă de Platforma DA la funcția de premier, Andrei Năstase și nu exclude că ar putea avea discuții cu el. Bătrîncea susține însă că acum există un alt candidat, care ar avea deja votul a 54 de deputați.

„Am luat act de candidatura domnului Andrei Năstase, dar înainte de a ne expune, vrem să vedem dacă nu e o nouă scenetă din teatrul penibil al partenerei lui, al celei pe care a băgat-o în politică și a făcut-o președinte.



Acum există un alt candidat, care are deja 54 de voturi, este o majoritate constituită oficial și președintele țării e obligat să respecte Constituția și să înainteze candidatul.



Dacă domnul Năstase ne demonstrează că nu e un candidat marionetă ca și Gavrilița, putem avea o discuție cu el, să vedem ce susținere are și ce program are. Apoi vom decide ce facem mai departe. Scopul nostru e să avem un guvern stabil următoarele 3 luni, să fie gestionată țara cât mai profesionist, apoi putem merge în anticipate într-o situație stabilă în țară, nu în haosul care distruge țara și generează noi crize ecnomice și sociale. Spre deosebire de PAS și președintele său, PSRM și președintele nostru vom manifesta responsabilitate și vom dialoga cu toate partidele, după care se va lua decizia cea mai înțeleaptă și mai potrivită pentru cetățeni, nu pentru o persoană sau alta, nu pentru un partid. Ceea ce putem spune sigur e că nu vom accepta scenete penibile ca cea de azi, unde această rușine națională pe numele ei “Fake Gavrilița” a venit să își bată joc de cetățeni, ca o veritabilă marionetă e celei care stă la președinție și tratează cetățenii ca pe niște cobai, face experimente pe ei cu astfel de jocuri “de-a politica și de-a președintele”.



Iar Maia Sandu trebuie să înțeleagă că dacă încalcă Constituția, va răspunde pentru acestă uzurpare a puterii. Și nu va răspunde în fata socialiștilor sau a partidelor pe care le ignoră, dar va răspunde în fata cetățenilor și în fața legii“, susține Bătrâncea.

Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) l-a propus pe liderul formațiunii Andrei Năstase la funcția de premier.

Natalia Gavrilița și echipa ei nu au primit joi, votul de încredere al deputaților din Parlamentul de la Chișinău. Niciun deputat nu a votat pentru învestirea Cabinetului de miniștri.

PSRM a înaintat propriul candidat la funcția de premier, după ce au decis că nu îi vor acorda vot de încredere Guvernului Gavrilița. Despre asta a anunțat președintele socialiștilor, Igor Dodon, care a declarat că Mariana Durleșteanu este candidatul propus de socialiști.

Pentru desemnarea candidatei înaintată de PSRM la funcția de premier până acum au semnat deputații din PSRM, „ȘOR”, transfugii din platforma „Pentru Moldova”, dar și parlamentarii Vladimir Andronachi, Eugen Nichiforciuc și Alexandru Oleinic.