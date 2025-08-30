Alegeri 2025: CUB și PSDE intră oficial în campania electorală. Promisiunile partidelor

Formațiunea politică Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) și Partidul Social Democrat European (PSDE) s-au lansat astăzi, 30 august, oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ambele formațiuni și-au reunit candidații și susținătorii la Chișinău, în cadrul unor evenimente festive, unde au prezentat sloganele și promisiunile cu care intră în competiția electorală.

În cazul PSDE, evenimentul festiv, la care ar fi participat, potrivit formațiunii, „peste o mie de membri și simpatizanți” ai partidului din toate raioanele țării, a avut loc la Palatul Republicii. Membrii și candidații CUB și-au dat întâlnire în Scuarul „Mihai Eminescu”.

PSDE a intrat în cursa electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă”. CUB a ales sloganul „Du Moldova înainte”.

Printre principalele angajamente ale PSDE pentru Moldova se numără:

20 000 lei salariu mediu pe economie;

5 000 lei pensia minimă;

10 000 locuri de muncă bine plătite;

2% dobândă la credite;

„ZERO” controale de stat în primii 3 ani pentru antreprenori;

8% TVA unic în agricultură;

Achitarea TVA la vânzare, nu la importul materiei prime.

Sursă foto: PSDE

„Noi, PSDE, partidul celor trei trandafiri, nu venim cu iluzii și lozinci, ci cu un proiect de țară serios și realizabil. Viitorul Moldovei se decide acum. Construim Viitorul Acasă cu grijă pentru oameni, cu investiții în pământul nostru, cu respect pentru muncă și cu o viziune clară pentru generațiile viitoare”, a declarat președintele PSDE, Tudor Ulianovschi.

Promisiunile CUB:

introducerea unei cote obligatorii de cel puțin 50% de produse alimentare autohtone în achizițiile publice destinate grădinițelor, școlilor și spitalelor;

acordarea de vouchere familiilor vulnerabile;

formațiunea își propune să aducă în prim-plan conceptul de „patriotism liberal”;

reforme fiscale, prin introducerea unui impozit unic pentru anumite categorii de cetățeni și companii;

consolidarea securității energetice;

modernizarea infrastructurii și a transportului.

Sursă foto: CUB

„Intrăm în această campanie cu încredere și speranță. Moldova poate și trebuie să revină pe calea modernizării. CUB este vocea celor care cred în democrație, în statul de drept și în șansa noastră de a aduce Europa acasă. CUB este vocea celor 100 000 de cetățeni curajoși, care aleg echilibrul, adevărul și libertatea, nu monopolul. Ei cer o alternativă competentă și responsabilă, care să ducă Moldova înainte după aceste alegeri”, a subliniat în discursul său de deschidere președintele CUB, Igor Munteanu.

Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE) se regăsesc 64 de nume. În capul listei este Tudor Ulianovschi, președintele partidului, urmat de Ion Sula, fostul președinte al PSDE.