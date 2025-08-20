Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Cine sunt cei 64 de…

Cine sunt cei 64 de candidați din partea PSDE la funcția de deputat în Parlament

Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE) se regăsesc 64 de nume. În capul listei este Tudor Ulianovschi, președintele partidului, urmat de Ion Sula, fostul președinte al PSDE.

Primii doi din listă sunt Tudor Ulianovschi, actualul președinte PSDE și Ion Sula, fostul președinte al formațiunii, în prezent prim-vicepreședinte PSDE. De asemenea, pe listă se regăsesc și câțiva președinți ai organizațiilor teritoriale PSDE din mai multe colțuri ale țării. Potrivit datelor publice pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, pe lista candidaților la funcția de deputat din partea PSDE sunt:

  1. Tudor Ulianovschi, președintele PSDE
  2. Ion Sula, fostul președinte al PSDE, prim-vicepreședinte al partidului
  3. Alexandr Cauia, prim-vicepreședinte PSDE 
  4. Violeta Cojocaru, vicepreședinte PSDE, juristă
  5. Iurie Bivol, inginer-mecanic
  6. Vasile Gajiu, mecanic
  7. Viorel Babii, președintele organizației teritoriale PSDE Fălești, inginer-jurist
  8. Mariana Odobescu, profesoară
  9. Svetlana Rotundu, vicepreședintă PSDE, ex-deputată, pedagog
  10. Veronica Șișcanu, jurist
  11. Vitalie Cotoman, președintele organizației teritoriale PSDE Criuleni, farmacist
  12. Ion Țîțu, președintele organizației teritoriale PSDE Ungheni, constructor, economist
  13. Mihail Stratulat, vicepreședinte PSDE, medic
  14. Ion Plămădeală, inginer
  15. Maria Galiț, pedagog
  16. Dragoș Cimpoieș, economist
  17. Veronica Munteanu, președinta organizației teritoriale PSDE Bălți, asistent social/jurist
  18. Corina Slupețcaia, contabil-audit
  19. Maia Bănărescu, jurist
  20. Vasile Bumacov, inginer-mecanic
  21. Petru Cozlan, profesor
  22. Alexandru Satirovici, economist-jurist
  23. Alexandru Burian, jurist
  24. Marin Guzun, profesor
  25. Andrei Covali, președintele organizației teritoriale PSDE Ialoveni, inginer
  26. Mariana Chetrari, psiholog
  27. Iurie Garas, președintele organizației teritoriale PSDE Edineț, inginer
  28. Valentina Grosu, matematician
  29. Maria Bajura, pedagog
  30. Tatiana Comerzan, profesoară
  31. Sergiu Ursachi, președintele organizației teritoriale PSDE Soroca, contabil
  32. Boris Buga, inginer
  33. Constantin Gaidău, inginer
  34. Vasile Andone, agronom
  35. Sergiu Ioniță, președintele organizației teritoriale PSDE Hîncești, medic veterinar
  36. Elena Rogoti, profesoară
  37. Maria Jalbă, contabil
  38. Svetlana Mantea, profesoară
  39. Tatiana Vataga, învățătoare
  40. Lidia Tentiuc, pedagog
  41. Mariana Osadța, învățătoare
  42. Aurica Ciornîi, învățătoare
  43. Oxana Stîngu, profesoară
  44. Elena Lambos, pedagog
  45. Serghei Vulpe, profesor
  46. Galina Pogoneț, juristă
  47. Ion Cioina, inginer
  48. Cătălin Cucu, controlor trafic aerian
  49. Victor Prițcan, inginer-mecanic
  50. Ion Burez, profesor
  51. Diana Lecari, economist
  52. Marcel Guțu, inginer
  53. Flaviu-Lucian Vasilcău, student
  54. Rodion Buruiană, medic-veterinar
  55. Emilia Albu, inginer-tehnolog
  56. Veronica Crețu, jurist
  57. Stela Moraru, profesoară
  58. Ion Baba, contabil
  59. Elena Bujor, pedagog
  60. Radu Bivol, teolog
  61. Andreea Cebanu, operator
  62. Stela Levițchi, contabil
  63. Sorin Bosîi, jurist
  64. Iurie Cazacu, scretar general PSDE, pedagog

Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat pe 15 august, lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE).

Cine este Tudor Ulianovschi

Pe primul loc în listă se află fostul ministru de externe în guvernul Filip, Tudor Ulianovschi.

În perioada 2005-2014, Ulianovschi a deținut mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Ulterior, în 2014, Tudor Ulianovschi a devenit viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, responsabil inclusiv pentru diplomația economică, relațiile economice internaționale și relațiile bilaterale, deținând funcția până în 2016, pe perioada Guvernelor Filat, Leancă, Gaburici și Streleț.

În 2016, Ulianovschi devine Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva, funcție pe care o deține până în 2017.

Din ianuarie 2018 până la demisia Guvernului Filip în vara lui 2019, Ulianovschi a deținut funcția de Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Tudor Ulianovschi este fiul judecătorului Xenofon Ulianovschi, care a deţinut în perioada 2008-2016 funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel (CA) Chişinău. În 2008, Xenofon Ulianovschi, fiind judecător, i-a donat fiului său, aflat atunci la început de carieră, un apartament de 70 de metri pătrați în sectorul Botanica din Chişinău, iar judecătorul şi soţia lui au trecut cu traiul într-o locuinţă de 140 de metri pătrați din sectorul Buiucani. Fratele magistratului Xenofon Ulianovschi, Gheorghe Ulianovschi, a fost şi el judecător şi preşedinte al CA Comrat. După ce a demisionat din sistem, s-a făcut avocat.

În decembrie 2024, Tudor Ulianovschi a fost ales, prin vot unanim, președinte al Partidul Social Democrat European (PSDE). În același an, acesta a participat în cursa electorală pentru funcția de Președinte al R. Moldova.

