Cine sunt cei 64 de candidați din partea PSDE la funcția de deputat în Parlament
Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE) se regăsesc 64 de nume. În capul listei este Tudor Ulianovschi, președintele partidului, urmat de Ion Sula, fostul președinte al PSDE.
Primii doi din listă sunt Tudor Ulianovschi, actualul președinte PSDE și Ion Sula, fostul președinte al formațiunii, în prezent prim-vicepreședinte PSDE. De asemenea, pe listă se regăsesc și câțiva președinți ai organizațiilor teritoriale PSDE din mai multe colțuri ale țării. Potrivit datelor publice pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, pe lista candidaților la funcția de deputat din partea PSDE sunt:
- Tudor Ulianovschi, președintele PSDE
- Ion Sula, fostul președinte al PSDE, prim-vicepreședinte al partidului
- Alexandr Cauia, prim-vicepreședinte PSDE
- Violeta Cojocaru, vicepreședinte PSDE, juristă
- Iurie Bivol, inginer-mecanic
- Vasile Gajiu, mecanic
- Viorel Babii, președintele organizației teritoriale PSDE Fălești, inginer-jurist
- Mariana Odobescu, profesoară
- Svetlana Rotundu, vicepreședintă PSDE, ex-deputată, pedagog
- Veronica Șișcanu, jurist
- Vitalie Cotoman, președintele organizației teritoriale PSDE Criuleni, farmacist
- Ion Țîțu, președintele organizației teritoriale PSDE Ungheni, constructor, economist
- Mihail Stratulat, vicepreședinte PSDE, medic
- Ion Plămădeală, inginer
- Maria Galiț, pedagog
- Dragoș Cimpoieș, economist
- Veronica Munteanu, președinta organizației teritoriale PSDE Bălți, asistent social/jurist
- Corina Slupețcaia, contabil-audit
- Maia Bănărescu, jurist
- Vasile Bumacov, inginer-mecanic
- Petru Cozlan, profesor
- Alexandru Satirovici, economist-jurist
- Alexandru Burian, jurist
- Marin Guzun, profesor
- Andrei Covali, președintele organizației teritoriale PSDE Ialoveni, inginer
- Mariana Chetrari, psiholog
- Iurie Garas, președintele organizației teritoriale PSDE Edineț, inginer
- Valentina Grosu, matematician
- Maria Bajura, pedagog
- Tatiana Comerzan, profesoară
- Sergiu Ursachi, președintele organizației teritoriale PSDE Soroca, contabil
- Boris Buga, inginer
- Constantin Gaidău, inginer
- Vasile Andone, agronom
- Sergiu Ioniță, președintele organizației teritoriale PSDE Hîncești, medic veterinar
- Elena Rogoti, profesoară
- Maria Jalbă, contabil
- Svetlana Mantea, profesoară
- Tatiana Vataga, învățătoare
- Lidia Tentiuc, pedagog
- Mariana Osadța, învățătoare
- Aurica Ciornîi, învățătoare
- Oxana Stîngu, profesoară
- Elena Lambos, pedagog
- Serghei Vulpe, profesor
- Galina Pogoneț, juristă
- Ion Cioina, inginer
- Cătălin Cucu, controlor trafic aerian
- Victor Prițcan, inginer-mecanic
- Ion Burez, profesor
- Diana Lecari, economist
- Marcel Guțu, inginer
- Flaviu-Lucian Vasilcău, student
- Rodion Buruiană, medic-veterinar
- Emilia Albu, inginer-tehnolog
- Veronica Crețu, jurist
- Stela Moraru, profesoară
- Ion Baba, contabil
- Elena Bujor, pedagog
- Radu Bivol, teolog
- Andreea Cebanu, operator
- Stela Levițchi, contabil
- Sorin Bosîi, jurist
- Iurie Cazacu, scretar general PSDE, pedagog
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat pe 15 august, lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE).
Cine este Tudor Ulianovschi
Pe primul loc în listă se află fostul ministru de externe în guvernul Filip, Tudor Ulianovschi.
În perioada 2005-2014, Ulianovschi a deținut mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.
Ulterior, în 2014, Tudor Ulianovschi a devenit viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, responsabil inclusiv pentru diplomația economică, relațiile economice internaționale și relațiile bilaterale, deținând funcția până în 2016, pe perioada Guvernelor Filat, Leancă, Gaburici și Streleț.
În 2016, Ulianovschi devine Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva, funcție pe care o deține până în 2017.
Din ianuarie 2018 până la demisia Guvernului Filip în vara lui 2019, Ulianovschi a deținut funcția de Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.
Tudor Ulianovschi este fiul judecătorului Xenofon Ulianovschi, care a deţinut în perioada 2008-2016 funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel (CA) Chişinău. În 2008, Xenofon Ulianovschi, fiind judecător, i-a donat fiului său, aflat atunci la început de carieră, un apartament de 70 de metri pătrați în sectorul Botanica din Chişinău, iar judecătorul şi soţia lui au trecut cu traiul într-o locuinţă de 140 de metri pătrați din sectorul Buiucani. Fratele magistratului Xenofon Ulianovschi, Gheorghe Ulianovschi, a fost şi el judecător şi preşedinte al CA Comrat. După ce a demisionat din sistem, s-a făcut avocat.
În decembrie 2024, Tudor Ulianovschi a fost ales, prin vot unanim, președinte al Partidul Social Democrat European (PSDE). În același an, acesta a participat în cursa electorală pentru funcția de Președinte al R. Moldova.