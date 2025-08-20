Cine sunt cei 64 de candidați din partea PSDE la funcția de deputat în Parlament

Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE) se regăsesc 64 de nume. În capul listei este Tudor Ulianovschi, președintele partidului, urmat de Ion Sula, fostul președinte al PSDE.

Tudor Ulianovschi, președintele PSDE Ion Sula, fostul președinte al PSDE, prim-vicepreședinte al partidului Alexandr Cauia, prim-vicepreședinte PSDE Violeta Cojocaru, vicepreședinte PSDE, juristă Iurie Bivol, inginer-mecanic Vasile Gajiu, mecanic Viorel Babii, președintele organizației teritoriale PSDE Fălești, inginer-jurist Mariana Odobescu, profesoară Svetlana Rotundu, vicepreședintă PSDE, ex-deputată, pedagog Veronica Șișcanu, jurist Vitalie Cotoman, președintele organizației teritoriale PSDE Criuleni, farmacist Ion Țîțu, președintele organizației teritoriale PSDE Ungheni, constructor, economist Mihail Stratulat, vicepreședinte PSDE, medic Ion Plămădeală, inginer Maria Galiț, pedagog Dragoș Cimpoieș, economist Veronica Munteanu, președinta organizației teritoriale PSDE Bălți, asistent social/jurist Corina Slupețcaia, contabil-audit Maia Bănărescu, jurist Vasile Bumacov, inginer-mecanic Petru Cozlan, profesor Alexandru Satirovici, economist-jurist Alexandru Burian, jurist Marin Guzun, profesor Andrei Covali, președintele organizației teritoriale PSDE Ialoveni, inginer Mariana Chetrari, psiholog Iurie Garas, președintele organizației teritoriale PSDE Edineț, inginer Valentina Grosu, matematician Maria Bajura, pedagog Tatiana Comerzan, profesoară Sergiu Ursachi, președintele organizației teritoriale PSDE Soroca, contabil Boris Buga, inginer Constantin Gaidău, inginer Vasile Andone, agronom Sergiu Ioniță, președintele organizației teritoriale PSDE Hîncești, medic veterinar Elena Rogoti, profesoară Maria Jalbă, contabil Svetlana Mantea, profesoară Tatiana Vataga, învățătoare Lidia Tentiuc, pedagog Mariana Osadța, învățătoare Aurica Ciornîi, învățătoare Oxana Stîngu, profesoară Elena Lambos, pedagog Serghei Vulpe, profesor Galina Pogoneț, juristă Ion Cioina, inginer Cătălin Cucu, controlor trafic aerian Victor Prițcan, inginer-mecanic Ion Burez, profesor Diana Lecari, economist Marcel Guțu, inginer Flaviu-Lucian Vasilcău, student Rodion Buruiană, medic-veterinar Emilia Albu, inginer-tehnolog Veronica Crețu, jurist Stela Moraru, profesoară Ion Baba, contabil Elena Bujor, pedagog Radu Bivol, teolog Andreea Cebanu, operator Stela Levițchi, contabil Sorin Bosîi, jurist Iurie Cazacu, scretar general PSDE, pedagog

Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat pe 15 august, lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE).

Cine este Tudor Ulianovschi

Pe primul loc în listă se află fostul ministru de externe în guvernul Filip, Tudor Ulianovschi.

În perioada 2005-2014, Ulianovschi a deținut mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Ulterior, în 2014, Tudor Ulianovschi a devenit viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, responsabil inclusiv pentru diplomația economică, relațiile economice internaționale și relațiile bilaterale, deținând funcția până în 2016, pe perioada Guvernelor Filat, Leancă, Gaburici și Streleț.

În 2016, Ulianovschi devine Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva, funcție pe care o deține până în 2017.

Din ianuarie 2018 până la demisia Guvernului Filip în vara lui 2019, Ulianovschi a deținut funcția de Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Tudor Ulianovschi este fiul judecătorului Xenofon Ulianovschi, care a deţinut în perioada 2008-2016 funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel (CA) Chişinău. În 2008, Xenofon Ulianovschi, fiind judecător, i-a donat fiului său, aflat atunci la început de carieră, un apartament de 70 de metri pătrați în sectorul Botanica din Chişinău, iar judecătorul şi soţia lui au trecut cu traiul într-o locuinţă de 140 de metri pătrați din sectorul Buiucani. Fratele magistratului Xenofon Ulianovschi, Gheorghe Ulianovschi, a fost şi el judecător şi preşedinte al CA Comrat. După ce a demisionat din sistem, s-a făcut avocat.

În decembrie 2024, Tudor Ulianovschi a fost ales, prin vot unanim, președinte al Partidul Social Democrat European (PSDE). În același an, acesta a participat în cursa electorală pentru funcția de Președinte al R. Moldova.