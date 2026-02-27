Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989 ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2026, declară viceprimara capitalei, Irina Gutnic

Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989, tronsonul de pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de viceprimara capitalei, Irina Gutnic, scrie Primăria Chișinău.

Potrivit acesteia, caietul de sarcini a fost elaborat, iar în săptămânile următoare urmează să fie lansată licitația publică pentru desemnarea constructorului. „Termenul de execuție a lucrărilor este de șase luni din momentul atribuirii contractului”, a precizat Irina Gutnic.

Conform Primăriei Chișinău, proiectul de reabilitare propune o soluție tehnică modernă care pune în valoare patrimoniul istoric al orașului. Porțiunea de drum va fi transformată într-o zonă pietonală ce va include păstrarea și restaurarea caldarâmului istoric descoperit pe această stradă, completarea segmentelor lipsă cu materiale similare celor istorice, amenajarea de trotuare noi și spații de recreere și crearea unui concept de „muzeu în aer liber”, integrat în zona pietonală.

Anterior, în luna februarie 2025, reprezentanții Ministerului Culturii au precizat că Primăria Chișinău, „cu bună știință”, ar tărăgăna procesul de reabilitare a tronsonului cu caldarâm din strada 31 august 1989 (între str. A. Pușkin și str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni).

Conform Ministerului, după avizarea în martie 2024 a schiței de proiect „Amenajarea teritoriului pietonal din str. 31 August 1989”, urma ca proiectantul și Primăria municipiului Chișinău să elaboreze proiectul de execuție și să-l prezinte Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI), spre avizare.