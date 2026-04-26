Poliția a intervenit în peste 100 de solicitări în urma codului portocaliu de vânt. Situația în mai multe zone din țară

Echipajele Batalionului de patrulare și reacționare operativă (BPRO) din capitală se află în teren și intervin pentru înlăturarea consecințelor rafalelor de vânt și acordarea ajutorului cetățenilor, scrie Inspectoratul General al Poliției (IGP). În același timp, în mai multe orașe din țară au fost înregistrate incidente provocate de condițiile meteo.

Pănă la ora 16:00, echipajele BPRO au intervenit la peste 100 de solicitări parvenite în contextul calamității naturale.

Bălți

„Vântul puternic a provocat mai multe incidente în municipiu, fiind semnalate crengi și arbori doborâți, dar și elemente desprinse de pe acoperișuri și alte construcții. Polițiștii, în comun cu serviciile specializate, intervin pentru înlăturarea pericolelor, dirijarea circulației rutiere și acordarea ajutorului necesar cetățenilor”, precizează IGP.

Strășeni

„Pe o stradă din oraș, în urma intensificării vântului, mai multe foi de ardezie de pe acoperișul unui bloc locativ au căzut peste automobilele din apropiere. În urma incidentului au fost înregistrate pagube materiale”, informează Poliția.

Rezina

„Acoperișul unei locuințe a fost smuls, fiind avariate trei mașini. Nu au fost înregistrate persoane traumatizate”, anunță IGP.

Chișinău

„Un panou publicitar s-a desprins de pe fațada unei clădiri din sectorul Centru și a căzut peste o femeie de 66 de ani în timp ce se deplasa pe stradă. Femeia a suferit o plagă la picior și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”, potrivit informațiilor oferite de Poliție.

IGP îndeamnă la prudență. De asemenea, strada Mihail Kogălniceanu este blocată temporar de mai multe crengi căzute.

Cantemir

„Pe drumul regional G132, între localitățile Cania și Cîrpești din raionul Cantemir, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, fiind parțial restricționată în zonă. Echipele specializate intervin pentru restabilirea circulației în regim normal”, mai scrie IGP.

Sectorul Cahul –Vulcănești

„Un copac a căzut pe carosabil. Circulația rutieră este parțial blocată”, informează Poliția locală.

Recomandări pentru cetățeni:

evitați aflarea în apropierea arborilor bătrâni și nu atingeți cablurile electrice căzute la sol;

asigurați obiectele din gospodărie (ghivece, mobilier ușor, materiale de construcție) care pot fi luate de vânt;

supravegheați copiii și evitați deplasările inutile.

„În cazul în care observați arbori căzuți sau fire electrice la sol, apelați imediat numărul unic de urgență 112 sau anunțați cel mai apropiat echipaj de poliție”, îndeamnă IGP.

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, duminică, 26 aprilie, în intervalul orelor 10.00 – 21.00, pe întreg teritoriul țării a fost emis cod portocaliu de intensificări ale vântului.