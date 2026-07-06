Poliția a înregistrat 27 de cazuri de escrocherie în weekend: Cel mai mare prejudiciu depășește 250 de mii de lei

În perioada 3–5 iulie, Poliția a înregistrat 27 de cazuri de escrocherie, cu un prejudiciu total estimat la peste un milion de lei, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Deși faptele au fost comise în intervalul 27 iunie – 4 iulie, majoritatea victimelor au sesizat autoritățile la câteva zile sau chiar săptămâni după producerea acestora.

În aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 232 de tentative de fraudă, fiind evitate pierderi financiare considerabile.

„Datele acumulate arată că escrocii își adaptează permanent metodele de operare și utilizează, în cadrul aceleiași fraude, identități false ale mai multor instituții pentru a crea impresia unei proceduri oficiale și urgente”, potrivit IGP.

Cel mai mare prejudiciu, de peste 250 de mii de lei, a fost înregistrat în municipiul Chișinău.

„Victima a fost contactată succesiv de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei instituții financiare și ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Sub pretextul protejării economiilor, aceasta a contractat un credit și a transmis întreaga sumă unui curier”, potrivit datelor IGP.

Poliția recomandă:

Verificați identitatea persoanei care vă contactează. Închideți apelul și sunați direct la instituția vizată;

Nu comunicați coduri SMS, PIN-uri, parole sau alte date bancare confidențiale;

Nu contractați credite și nu transferați bani la indicația unor persoane necunoscute;

Nu înmânați numerar unui curier – nicio instituție publică nu colectează bani în acest mod;

Nu luați decizii sub presiunea timpului și verificați întotdeauna informațiile primite.

IGP mai îndeamnă cetățenii, în cazul în care suspectează o tentativă de escrocherie, să apeleze imediat 112 și informați banca la care au deschise conturile.