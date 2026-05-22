ULTIMĂ ORĂ Deconectări avariate ale liniilor electrice de 400 kV din cauza vremii. Circulația rutieră, blocată pe traseul R-1

În urma condițiilor meteorologice nefavorabile din seara zilei de 22 mai, au fost înregistrate deconectări avariate ale liniilor electrice aeriene de interconexiune de 400 kV Vulcănești – Isaccea și Vulcănești – MGRES, anunță Moldelectrica. Totodată, Poliția informează că pe traseul R-1 circulația rutieră este temporar blocată din același motiv.

În prezent, întreg personalul operativ al Î.S. „Moldelectrica” este mobilizat la capacitate maximă pentru reconectarea și sincronizarea în condiții de siguranță a liniei electrice de 400 kV, precum și pentru menținerea fiabilității sistemului electroenergetic de transport.

La această etapă, specialiștii Î.S. Moldelectrica au identificat caracterul defectului pe linia electrică Vulcănești – MGRES, iar echipele operative intervin în regim continuu pentru lichidarea avariei și restabilirea funcționării acesteia în cel mai scurt timp posibil. În paralel, se efectuează verificările tehnice necesare și pe celelalte elemente ale rețelei afectate de condițiile atmosferice extreme.

„În pofida incidentelor produse în rețeaua de transport, consumatorii finali nu au fost deconectați de la energia electrică. Sistemul Electroenergetic Național funcționează în continuare în regim controlat și stabil, datorită manevrelor operative realizate prompt de către dispecerii și echipele tehnice ale întreprinderii”, a precizat întreprinderea.

În contextul suprasolicitărilor ce pot apărea în asemenea situații, Moldelectrica îndeamnă consumatorii să utilizeze energia electrică în mod rațional și responsabil, evitând pe cât posibil consumurile excesive în orele de vârf, pentru a reduce riscul apariției unor perturbări suplimentare în rețea.

În același timp, Poliția a anunțat că precipitațiile au afectat circulația rutieră pe traseul R-1, localitatea Pîrlița din raionul Ungheni, acolo unde un tren aflat în zonă este blocat și staționează.

„Îndemnăm participanții la trafic să evite sectorul respectiv, să respecte solicitǎrile polițiștilor și să manifeste maximă prudență în trafic”, a subliniat Poliția.

Meteorologii au anunțat un nou cod galben de instabilitate atmosferică, valabil vineri, 22 mai, în intervalul orelor 14:00–23:00. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, se așteaptă averse puternice, cu cantități de precipitații între 15 și 45 l/m², grindină și vijelii cu rafale de vânt de până la 15–20 m/s.