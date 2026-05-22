Un cetățean al R. Moldova, plecat la muncă în străinătate, a fost găsit mort într-o pădure din Polonia. Familia cere exhumarea bărbatului: „Moartea este una mai mult decât suspectă”

Un cetățean al R. Moldova, plecat de doar câteva zile în Polonia pentru a-și găsi un loc de muncă, a fost găsit mort într-o pădure din apropierea localității Wyrob, în luna aprilie curent. Viorel Malanciuc, avocatul familiei răposatului, spune într-un mesaj publicat pe Facebook, că a solicitat Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Procuraturii Generale pornirea urmăririi penale pe caz, însă nu ar fi primit un răspuns până în prezent.

Prin intermediul avocatului, familia solicită exhumarea bărbatului, pentru că înainte de a-l înmormânta ar fi depistat mai multe leziuni pe corpul său.

Cazul a fost făcut public de Viorel Malanciuc, avocatul familiei bărbatului decedat, printr-un mesaj pe Facebook. Avocatul explică că cetățeanul R. Moldova a plecat în Polonia la muncă, însă după o perioadă a declarat că își dorește să revină acasă din cauza condițiilor de muncă din țara străină.

Sursa: Facebook/ Viorel Malanciuc

„Vreau să atrag atenția societății civile la un caz ieșit din comun, fiind vorba despre moartea suspectă a unui cetățean R. Moldova pe teritoriul Poloniei. Pe scurt, vreau să vă explic aproximativ, pe dată de 28-29 martie anul 2026, un cetățean din R. Moldova, originar din raionul Ialoveni, a plecat la muncă în Polonia. Respectiv, s-a aflat pe data de 10 aprilie că dânsul a fost găsit, decedat pe teritoriul unei păduri din Polonia. Cetățeanul R. Moldova urma să fie angajat la o companie în cadrul localității Wybor din Polonia. Respectiv, dânsul o perioadă de timp a discutat prin intermediul aplicațiilor Viber și WhatsApp cu concubina sa. În una dintre discuții, care au avut loc prin videoconferințe, dânsul apare cu vizibile răni în regiunea feței și a capului. Ulterior, dânsul comunică în formă scrisă despre faptul că va avea nevoie de vreo 200 de euro ca să plece din Polonia, deoarece sunt condiții groaznice”, spune Viorel Malanciuc.

Concubina cetățeanului plecat a fost anunțată de viitorul angajator al bărbatului despre faptul că acesta a fost găsit mort într-o pădure. Mai târziu, angajatorul ar fi insistat ca familia să incinereze corpul.

„Ulterior, bărbatul dispare și aproximativ pe data de 10 aprilie a fost contactat fratele decedatului de către concubină. I se comunică că cetățeanul R. Moldova a fost găsit în una din pădurile din acea localitate și că el nu ar avea nicio leziune pe corpul său. Dar, în perioadă foarte scurtă de timp, potențialul angajator al bărbatului decedat îl contactează pe fratele lui, aflat în Germania, și insistent încerca să-l convingă să dea acordul pentru ca trupul fratelui să fie incinerat. Acest fapt a creat mai multe dubii în rândul familiei, a fraților și ei au fost împotriva eliberării acestui acord în formă scrisă.

În scurt timp, cu suportul financiar al fraților, corpul neînsuflețit a cetățeanului R. Moldova a fost repatriat și, respectiv, odată cu corpul a fost primit și un document care permitea repatrierea. Era vorba despre un document eliberat de către Procuratura Regională din Polonia. Frații și tatăl decedatului, o perioadă de timp, s-au simțit cumva în suspans, neînțelegând și nerealizând faptul că s-a întâmplat ceva foarte suspect cu cetățeanul”, a spus avocatul Viorel Malanciuc în mesajul video publicat pe Facebook.

Avocatul mai precizează că familia răposatului a făcut imagini cu rănile pe care le-ar fi avut, iar acum solicită exhumarea cadavrului pentru pornirea urmăririi penale.

„Familia s-a folosit de moment și au făcut mai multe fotografii, atât a feței cât și părțile dezgolite, înainte ca să-l înmormânteze. Respectiv, analizând de mai multe ori aceleași fotografii, totuși s-a ajuns la concluzie că moartea este una mai mult decât suspectă.

Prin intermediul meu a fost sesizat Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova, fiind solicitată asistență pentru a sesiza organele de urmărire penală din Polonia, dar și Procuratura Generală a fost sesizată. Cu regret, deja mai mult de 9 zile sunt sesizate organele de R. Moldova, dar până în ziua de azi o reacție nu a urmat.

Rudele, prin plângerea depusă acum 4 zile și adresată Procuraturii Generale, și-au exprimat dorința și necesitatea pornirii urmăririi penale și inclusiv și-au dat acordul pentru exhumarea corpului în vederea dispunerii efectuării unei expertize medico-legale postmortem. La cererile de sesizare au fost anexate un set de fotografii care probează și demonstrează existența leziunilor corporale pe fața și pe mâinile persoanei decedate”, a conchis avocatul familiei răposatului.

La solicitarea ZdG, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a precizat că adresările avocatului au fost recepționate și urmează să fie examinate conform legii.