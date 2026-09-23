Ploi slabe și temperaturi de până la 19°C: prognoza meteo

Miercuri, 23 septembrie, vremea va fi predominant răcoroasă și umedă în R. Moldova. În centrul și nordul țării sunt prognozate ploi slabe, în timp ce în sud cerul va fi noros.

În sudul țării, cerul va fi noros, însă nu sunt indicate precipitații. Maximele termice vor ajunge la 19°C, iar umiditatea aerului va fi de aproximativ 70%.

În regiunea centrală, meteorologii prognozează ploi slabe, iar temperatura aerului va urca până la 18°C. Umiditatea relativă a aerului va ajunge la 80%.

Cel mai rece va fi în nordul țării, unde sunt așteptate ploi slabe și temperaturi de până la 14°C, iar umiditatea va fi de aproximativ 80%.

În toate regiunile vântul va sufla din nord-vest, cu viteza de până la 27 km/h.