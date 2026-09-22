Administratorul unei companii din Chișinău, reținut într-un dosar de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. CNA: prejudiciul depășește 2 milioane de lei

Administratorul unei companii din municipiul Chișinău este cercetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și de procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) într-o cauză penală de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator.

Acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, estimat la circa 7 milioane de lei, se spune într-un comunicat al CNA.

„Pentru participare, bănuitul ar fi solicitat acont pentru teren și taxe de participare, iar după încasarea banilor și-ar fi însușit mijloacele financiare. În cauză ar exista mai multe părți vătămate, iar prejudiciul ar fi de peste 2 milioane de lei.

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală”, menționează reprezentanții CNA.

În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în schemă.