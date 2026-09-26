Ploi slabe de scurtă durată în R. Moldova sâmbătă

Sâmbătă, 25 septembrie 2026, vremea se menține rece în R. Moldova, conform prognozei AMM.

În centrul țării, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), temperaturile vor urca până la +22°C, Vântul va sufla cu viteze de până la 27 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 95%.

În nordul țării, se așteaptă averse cu descărcări electrice, cu temperaturi de până la +20°C ziua. Vântul va fi slab, cu viteze de circa 27 km/h, iar umiditatea va ajunge la 60%.

Cel mai cald va fi în sudul țării, unde maximele vor atinge +22°C. Vântul va sufla cu până la 27 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 75%.