Plahotniuc, așteptat în fața judecătorilor. „A invocat probleme de sănătate” și a refuzat să se prezinte

Plahotniuc a refuzat să compară în fața magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana și sediul Buiucani, în cadrul celor două ședințe planificate pentru astăzi, 26 septembrie 2025. A scris cerere de refuz, unde „a invocat probleme de sănătate”.

Mandatele de arest, citite în lipsa lui Plahotniuc

Astăzi, 26 septembrie, ora 09:00, Vladimir Plahotniuc era așteptat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, unde urmau să-i fie aduse la cunoștință învinuirile pentru cele patru mandate de arest în baza cărora a fost plasat în arest la Penitenciarul numărul 13.

Acesta nu s-a prezentat însă, invocând „probleme de sănătate”. Mandatele de arest au fost aduse la cunoștință în lipsa lui Plahotniuc, însă în prezența avocatului său, Lucian Rogac.

Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Tot astăzi, o oră mai târziu însă, Vladimir Plahotniuc era așteptat și la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. În cadrul ședinței planificată pentru astăzi urma să fie examinată solicitarea procurorilor de cercetare a lui Plahotniuc pentru implicarea în furtul miliardului într-un dosar separat de cel al bancherilor. Anterior, completul de judecată, format din Liliana Cușcă, Alexandru Negru și Angela Catană, a solicitat aducerea în fața magisistraților a lui Vladimir Plahotniuc.

Ședința nu s-a desfășurat, întrucât cu puțin timp înainte de ora la care era planificată, a fost anunțată o alertă cu bombă în sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău.

Totuși, Plahotniuc nu intenționa să se prezinte nici la această ședință din dosarul „Frauda bancară”, invocând aceleași motive.

Plahotniuc, extrădat în R. Moldova la șase ani după ce a părăsit țara

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova la 25 septembrie 2025. Acesta nu a mai fost văzut în R. Moldova din 2019, când a părăsit R. Moldova în mod clandestin, prin regiunea transnistreană, după ce a pierdut puterea.

Plahotniuc, escortat spre mașina de poliție

Plahotniuc este vizat într-un dosar numit generic „Frauda bancară”, aflat la faza de cercetare judecătorească. De asemenea, acesta este vizat și în alte patru dosare, aflate la faza de urmărire penală, unde este învinuit, printre altele și pentru corupere activă, spălare de bani, escrocherie sau crearea unei organizații criminale. Plahotniuc părăsise R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat, controlat de el, a pierdut puterea.



Filmul extrădării lui Plahotniuc

22 iulie 2025. Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Autoritățile Republicii Moldova au fost informate despre acest fapt prin intermediul canalelor de comunicare oficială Interpol din Atena.

23 iulie 2025. Procuratura Generală (PG) de la Chișinău a anunțat că acuzatorii eleni au emis un mandat de arestare, pentru 40 de zile, pe numele lui Vladimir Plahotniuc.

24 iulie 2025. Procuratura Generală a R. Moldova a transmis o cerere oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia. Solicitarea este bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

28 iulie 2025. Procuratura Generală a anunțat, printr-un comunicat, că Vladimir Plahotniuc încă nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare în R. Moldova.

29 iulie 2025. Procuratura R. Moldova a fost informată că avocatul grec al lui Vladimir Plahotniuc tocmai a transmis procurorilor o scrisoare prin care clientul său își exprimă consimțământul pentru extrădare.

4 august 2025. Ministerul Justiției a transmis autorităților elene cererea de extrădare, însoțită de documentele justificative conform procedurii prevăzute de Convenția sus-menționată, în baza cauzei penale aflate în faza judiciară, adică pe rolul instanței de judecată naționale.

8 august 2025. Procuratura Generală a R. Moldova a transmis o cerere de extrădare suplimentară la ca din 24 iulie 2025, pentru alte trei cauze penale aflate la faza de urmărire penală, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit.

13 august 2025. Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, transmisă pe 24 iulie 2025. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui.

28 august 2025. Curtea de Apel din Atena a acceptat și a doua cerere de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, transmisă pe 8 august 2025.

4 septembrie 2025. Ministerul Justiței din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.

13 septembrie 2025. Ministerul Justiției a ecepționat, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.

17 septembrie 2025. Procuratura Generală a fost notificată, prin intermediul Interpol, despre decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene din 17 septembrie 2025, prin care extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată.

19 septembrie 2025. Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat.