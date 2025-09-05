Extrădarea lui Plahotniuc a fost acceptată de Ministerul Justiției din Grecia

Ministerul Justiței din Grecia a acceptat joi, 4 septembrie, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, confirmă surse ale Ziarului de Gardă.

Pe 28 august, Vladimir Plahotniuc a fost adus în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena, acolo unde i-au fost examinate alte două cereri ale autorităților de la Chișinău privind extrădarea oligarhului.

Astfel, Curtea de Apel din Atena a admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, a anunțat avocatul acestuia, Lucian Rogac.

Conform informațiilor ZdG, instanța din Atena s-a reunit și pe 26 august pentru a analiza noile cereri privind extrădarea lui Plahotniuc, iar instanța a dispus ca Plahotniuc să fie adus silit la proces, după ce acesta a refuzat, în primă fază, să fie escortat la Curtea de Apel din Atena.

Astfel, după extrădare, Vladimir Plahotniuc ar urma să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a precizat, la ProTV, că oligarhul va fi adus în țară cu un zbor comercial, la „cel mai favorabil preț”.

Cronologia procesului de extrădare a lui Plahotniuc

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) au emis un comunicat de presă în care au venit cu mai multe precizări în legătură cu procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc.



22 iulie 2025. Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Despre acest fapt, Procuratura Generală a fost informată oficial de către BNC Interpol Chișinău.

23 iulie 2025. Pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest în vederea extrădării de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena – instanța competentă în această procedură.

24 iulie 2025. Procuratura Generală a R. Moldova a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice. Solicitarea este bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

27 iulie 2025. Prin intermediul Birourilor Interpol din ambele țări, autoritățile moldovene au fost informate că Vladimir Plahotniuc nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare.

Luni, 28 iulie. Avocatul Lucian Rogac, care îl reprezintă pe oligarh, a declarat că Vladimir Plahotniuc a depus oficial o cerere prin care „acceptă necondiționat” să fie extrădat în R. Moldova. Declarațiile au venit după ce Procuratura Generală a transmis că „instanța competentă în examinarea procedurii de extrădare, Curtea de Apel din Atena, a informat Procuratura că numitul nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare în R. Moldova.”

28 iulie 2025. Procurorii eleni au confirmat, în repetate rânduri, că avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au depus nicio cerere în numele acestuia către autoritățile competente.

29 iulie 2025, ora 13:00. Procuratura R. Moldova a fost informată că avocatul grec al lui Vladimir Plahotniuc tocmai a transmis procurorilor o scrisoare prin care clientul său își exprimă consimțământul pentru extrădare. Această adresare urma a fi analizată de procurorii greci, iar ulterior, autoritățile moldovene vor fi informate despre decizia luată.

13 august. Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, decizia finală urmând a fi luată însă de către Ministerul Justiției al Republicii Elene. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui. În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din R. Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R. Moldova la Atena, potrivit jurnaliștilor TV8 de la fața locului.

28 august. Curtea de Apel din Atena a admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, anunță avocatul acestuia, Lucian Rogac.