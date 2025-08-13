După decizia Curții de Apel de la Atena în privința extrădării lui Plahotniuc, Procuratura Generală spune că și celelalte două cereri urmează să „parcurgă aceeași cale de soluționare”

După ce Curtea de Apel din Atena s-a pronunțat în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc, în baza primei cererii transmise de Procuratura Generală (PG), pe 24 iulie, instituția a comunicat că celelalte două cereri de extrădare formulate de autoritățile R. Moldova (PG și Ministerul Justiției) sunt „luate în examinare de către Ministerul Justiției Elen și urmează să parcurgă aceeași cale de soluționare ca și prima cerere”.

Procuratura Generală a informat că miercuri, 13 august, Curtea de Apel din Atena a emis opinia sa în favoarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în baza cererii de extrădare transmise de Procuratura Generală la data de 24 iulie 2025.

„Această opinie nu constituie o hotărâre definitivă de extrădare. Conform legislației elene, decizia finală aparține Ministerului Justiției, care o va adopta luând în considerare opinia instanței”, a menționat PG.

De cealaltă parte, după decizia instanței, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac a declarat că „în decurs de câteva zile, instanța de judecată va transmite dosarul de extrădare, împreună cu decizia luată astăzi, Ministerului Justiției din Grecia, ultima autoritate care trebuie să se expună asupra acestui caz și să decidă dacă acceptă sau nu extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova”.

„Dacă și Ministerul Justiției va da curs acestei cereri, urmează să notifice statul solicitant despre data și locul să vină și să preia persoana. De regulă, acest lucru se întâmplă fie la frontiera terestră a Greciei sau la cea de la aeroport. Dacă statul solicitant, în cazul de față Republica Moldova, nu preia persoana în decurs de două luni de la data notificării de către Ministerul Justiției din Grecia, persoana urmează să fie pusă în libertate”, a scris Rogac pe rețelele de socializare, fără a mai menționa celelalte cereri de extrădare.

La 8 august 2025, PG a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie. Potrivit unui comunicat al PG, cererea vizează procedura de extrădare în cadrul a trei cauze penale, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deosebită.

„Transmiterea acestei cereri este necesară pentru a asigura respectarea regulii specialității. Potrivit acestei reguli, o persoană extrădată poate fi urmărită penal sau judecată doar pentru faptele care au stat la baza cererii/cererilor de extrădare aprobate. Tragerea la răspundere pentru alte fapte comise de persoana extrădată până la predarea ei poate avea loc, doar dacă statul solicitat își exprimă consimțământul pentru aceasta”, se explică într-un comunicat de presă.

Potrivit PG, pregătirea actelor a durat mai mult timp din cauza „volumului considerabil de acte care a fost necesar de tradus, conform cerințelor tratatelor internaționale aplicabile, dar și a solicitării părții elene”.

„Procuratura Generală menține comunicarea directă cu autoritățile statului solicitat, pentru aplicarea procedurilor de cooperare juridică internațională în materie penală, în scopul realizării eficiente a acțiunilor în curs, în condițiile de asigurare a respectării acordurilor internaționale ce vizează procesul de extrădare”, a subliniat PG.

Pe 7 august, PG informase că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare.

Detalii despre reținerea lui Plahotniuc

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019 imediat după ce a pierdut puterea, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 40 de zile în Grecia. Alături de el a fost reținut și arestat pentru 40 de zile și Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat. Vladimir Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, precum și Constantin Țuțu, au fost reținuți în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Presa greacă scrie că cei doi erau însoțiți de o tânără în vârstă de 25 de ani, fostă Miss Moldova 2019.

Plahotniuc și Țuțu călătoreau cu identități false. În momentul reținerii la aeroport, oligarhul avea la el acte de călătorie bulgare, 2 670 de euro, un laptop, două telefoane mobile și mai multe suporturi de stocare a datelor digitale. De la Constantin Țuțu au fost confiscați 1 628 de euro și 401 dolari, acte de călătorie românești, un permis de ședere fals, un permis de conducere bulgar fals care ar fi aparținut lui Plahotniuc, precum și două telefoane mobile.

Poliția elenă a comunicat că Vladimir Plahotniuc era dat în căutare internațională la cererea autorităților de la Chișinău, în timp ce Constantin Țuțu figura în baza de date Interpol la solicitarea Federației Ruse.

Presa elenă a scris că Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu locuiau într-o vilă de lux situată într-o zonă exclusivistă de pe litoralul Mării Egee, în sudul Atenei. Anunțurile imobiliare în care apare vila dezvăluie o proprietate cu 4 etaje, 8 dormitoare, parcare subterană, sală de gimnastică și lift interior, iar în curte – o piscină cu vedere la mare. După reținerea celor doi, locuința a fost percheziționată de poliția elenă. Oamenii legii au găsit 155 de mii de euro, 17 pașapoarte și cărți de identitate emise de mai multe țări, dispozitive de stocare a datelor, patru ceasuri de lux, un automobil, o serie de computere și telefoane mobile de lux Vertu.

La câteva ore după anunțul despre reținerea lui Plahotniuc, reprezentanții Ministerului Justiției au precizat că a fost inițiată procedura de extrădare, iar președinta Maia Sandu a declarat că acum justiția nu mai are niciun motiv să tergiverseze dosarele fostului lider democrat.

Plahotniuc este cercetat de organele de drept de la Chișinău în cadrul mai multor dosare penale deschise pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale”, escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Doar unul dintre dosare a ajuns pe masa magistraților. Constantin Țuțu este cercetat penal în R. Moldova pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită. Dosarele au fost comasate în unul singur și este în prezent examinat la Judecătoria Chișinău.

Plahotniuc a părăsit R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat din Moldova, pe care-l conducea, a fost înlăturat de la guvernare. De atunci, timp de șase ani, locul aflării acestuia nu a fost cunoscut oficial niciodată. Conform informațiilor apărute în presa greacă, din 2023 și până în prezent oligarhul ar fi schimbat 22 de țări.

