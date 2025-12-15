Peste 700 de permise de conducere ar putea fi anulate. Șeful ASP declară că la examene, unii candidați ar fi folosit echipamente speciale, prin care erau ghidați, în timp real, ce răspunsuri să aleagă

Agenția Servicii Publice (ASP) ar urma să anuleze în această săptămână peste 700 de permise de conducere, după descoperirea unei scheme de corupție la Bălți și Edineț, unde unii candidați ar fi trișat la examenul teoretic. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8.

Mircea Eșanu a explicat că persoanele care susțineau proba teoretică ar fi folosit echipamente speciale, prin care erau ghidate în timp real ce răspunsuri să aleagă:

„Deci ei aveau gadgeturi speciale, o cameră, microfon, prin care îi ghidau ce, cum și ce să apese, care sunt răspunsurile la examenul teoretic. Nouă ne permite legea și metodologia aprobată din Ministerul Educației, dacă noi identificăm astfel de fraude, să putem anulăm dreptul de conducere și permisul la cei care avem certitudinea că au fraudat examenul„, a punctat oficialul.

Sursa citată scrie că schema ar fi funcționat pe parcursul lunilor februarie-septembrie 2025. Mircea Eșanu bănuiește că schema ar fi putut avea loc doar cu o coordonare tacită sau cel puțin cu tolerarea ei de către unele structuri de forță: