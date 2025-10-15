AUDIO „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri… 5 trebuie”. CNA a făcut publică stenograma discuțiilor din dosarul de corupție privind eliberarea permiselor de conducere din Călărași

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat miercuri, 15 octombrie, secvențe audio din dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași, în cadrul căruia au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore.

CNA nu menționează între cine au loc discuțiile.

– Trebuie să vorbesc cu dânsul, să vorbesc ca să-l iei din prima dată, băiatul vine cred că.

– Da, da (…).

-Pentru examen vă trebuie 5 iepuri…5 trebuie. Și trebuie să se facă poză în picioare, îmbrăcată, încălțată, așa cum se duce la examen. Să-i dau un telefon unde să trimită poza ei, că acolo, când iau documentele, lipește aici o hârtie și nu vede ce familie și cum să te ajute, dacă el nu știe pe cine examinează. Dar așa, îi trimitem poză și el cam vede că e bluză roșie.

-Am înțeles.

Ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău au desfășurat peste 50 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul unei școli auto din orașul Călărași, secretara instituției, trei examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) sunt cercetați pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență, se spune într-un comunicat al CNA.

„Schema presupunea pretinderea și primirea unor sume de bani cuprinse între 500 și 700 de euro pentru asigurarea promovării examenelor teoretice și practice, necesare obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport.