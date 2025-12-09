Încă circa 30 de percheziții în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. O persoană a fost reținută, alte 22 sunt cercetate în stare de libertate

Oamenii legii au anunțat în dimineața zilei de marți, 9 decembrie, că desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA).

În urma perchezițiilor din 9 decembrie, o persoană a fost reținută, iar alte 22 urmează să fie recunoscute și audiate în calitate de bănuite, fiind cercetate în stare de libertate.

Potrivit materialelor cauzei, 23 de persoane – 14 candidați la obținerea permisului de conducere și 9 examinatori din cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto „Ungheni” – sunt cercetate pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Schema ar fi presupus pretinderea și primirea unor sume cuprinse între 500 și 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice necesare obținerii permisului de conducere.

Pe 15 octombrie, CNA a anunțat că 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul unei școli auto din orașul Călărași, secretara instituției, trei examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) sunt cercetați pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență, se spune într-un comunicat al CNA.

Pe 20 octombrie, ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău au efectuat percheziții în orașul Ungheni, unde „au fost ridicate obiecte și înscrisuri relevante pentru caz, care urmează a fi supuse examinării”. Atunci, un fost angajat al ASP a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție .