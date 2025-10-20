Percheziții la Ungheni: Un fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași

Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul unei „ample cauze penale” care vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași, potrivit unui comunicat de presă. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA.

Luni, 20 octombrie, ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău au efectuat percheziții în orașul Ungheni, unde „au fost ridicate obiecte și înscrisuri relevante pentru caz, care urmează a fi supuse examinării”.

Pe data de 15 octombrie, CNA a desfășurat peste 50 de percheziții în același dosar. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar ulterior instanța a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile în privința a două persoane, una dintre acestea fiind plasată în arest la domiciliu.

Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul unei școli auto din orașul Călărași, secretara instituției, 3 examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) sunt cercetați pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Conform probelor administrate, schema presupunea pretinderea și primirea unor sume de bani cuprinse între 500 și 700 de euro pentru asigurarea promovării examenelor teoretice și practice, necesare obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport.