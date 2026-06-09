Peste 42 de mii de familii și-au înlocuit electrocasnicele vechi prin Programul EcoVoucher

Peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate au fost colectate prin Programul EcoVoucher pentru Electrocasnice, a anunțat marți, 9 iunie, Ministerul Energiei. În total, au fost colectat deja circa 500 de tone de deșeuri electrice și electronice, echivalentul a aproximativ 40% din ținta stabilită pentru anul 2026.

Potrivit Ministerului, echipamentele sunt exportate spre reciclare, contribuind la dezvoltarea economiei circulare și la reducerea impactului asupra mediului.

„Programul EcoVoucher produce un dublu beneficiu pentru R. Moldova. Pe de o parte, ajută familiile vulnerabile să înlocuiască electrocasnicele vechi, care consumă multă energie, cu echipamente moderne și eficiente. Pe de altă parte, ne asigurăm că aparatele scoase din uz sunt colectate și reciclate corespunzător, iar materialele valoroase revin în circuitul economic. Astfel reducem consumul de energie, facturile cetățenilor și cantitatea de deșeuri care ajunge la depozitele de gunoi”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

De la lansarea Programului EcoVoucher, peste 42 000 de familii au beneficiat de finanțare de până la 70% din costul unor electrocasnice noi și eficiente energetic. Doar în cadrul ultimei sesiuni, încheiate la 7 iunie, au fost valorificate aproape 600 de vouchere pentru procurarea a 337 de mașini de spălat și 255 de frigidere noi.

Ministerul a menționat că prin înlocuirea electrocasnicelor vechi și energofage cu modele moderne, Programul EcoVoucher contribuie la reducerea consumului de energie electrică, la diminuarea facturilor pentru gospodării și la consolidarea securității energetice a R. Moldova.