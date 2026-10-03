Peste 30 de mii de turiști străini sunt așteptați la Ziua Națională a Vinului

Timp de două zile, pe 3 și 4 octombrie, în R. Moldova are loc cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, eveniment dedicat tradiției, excelenței și pasiunii pentru vinurile moldovenești, recunoscute la nivel internațional pentru calitatea și autenticitatea lor.

Potrivit Oficiului Național al Turismului, în cadrul evenimentului, cei prezenți vor putea degusta vinuri premiate, discutând cu producătorii despre poveștile unor vinuri selecte.

Organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, evenimentul aduce împreună vinificatori din toate zonele R. Moldova, celebrând brandul de țară Wine of Moldova – Unexpectedly Great.

Genericul din acest an al sărbătorii este „Să celebrăm împreună cultura vinului moldovenesc!”.

Evenimentul se va desfășura în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, dar și în alte loclități ale reputblicii. Pentru Ziua Națională a Vinului din 2026, organizatorii și autoritățile estimează participarea a circa 30.000 de vizitatori străini.

La Ediția a XXV-a a Zilei Naționale a Vinului participă prestigioase vinării din R. Moldova: Cricova, Mileștii Mici, Castel Mimi, Vartely ș.a., în total anunțându-și participarea 114 vinării. Pentru participanții la eveniment vor fi prezentate concerte, vor fi organizate ateliere de pictură pe butoaie, vor avea loc târguri de bucate tradiționale și de suveniruri.

Potrivit organizatorilor, Ziua Națională a Vinului este momentul în care este celebrat patrimoniul vitivinicol, tradițiile și munca vinificatorilor.