Peste 200 de copii aflați în situații de dificultate vor beneficia de un ajutor bănesc de până 4000 de lei pentru pregătirea de școală

Cu ocazia începerii anului școlar 2026-2027, în luna septembrie curent vor fi acordate ajutoare bănești în sumă de până la 4000 de lei pentru 216 copii aflați în situații de dificultate, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

Conform Ministerului, pentru această măsură este prevăzut un buget de circa 830 mii lei și va acoperi cele mai stringente cazuri, inclusiv componenta de încadrare a copilului în procesul educațional, neacoperite din alte programe și măsuri realizate de autoritățile tutelare.

„Ajutorul bănesc sub forma unei prestații sociale acordat familiilor cu copii beneficiare ale Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, vizează în special familiile cu copii în situații de dificultate pentru a acoperi necesitățile specifice perioadei de pregătire pentru noul an școlar”, comunică MMPS.

Mijloacele financiare acordate vor fi utilizate pentru procurarea mobilierului, cât și a rechizitelor și materialelor școlare necesare.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale oferă drept exemplu cazul unei familii monoparentale dintr-o localitate rurală din raionul Cimișlia, formată din mama și doi copii.

„Familia se confruntă cu dificultăți economice persistente, iar responsabilitatea pentru creșterea, educarea și întreținerea copiilor îi revine integral mamei, după ce tatăl a părăsit familia și nu participă la creșterea și întreținerea acestora. După referirea cazului către Serviciul social „Sprijin pentru familiile cu copii”, situația familiei a fost evaluată, iar intervenția a fost orientată spre diminuarea dificultăților materiale și susținerea mamei în asigurarea unor condiții corespunzătoare de îngrijire și dezvoltare. Ajutorul bănesc a contribuit la îmbunătățirea condițiilor materiale ale familiei și la crearea unui spațiu adecvat pentru activitățile educaționale ale copiilor”, informează instituția.

Un alt caz asistat vizează o familie dintr-o localitate rurală din raionul Telenești, unde cei doi părinți cresc și educă trei copii.

„Părinții manifestă preocupare pentru creșterea, educația și asigurarea necesităților copiilor. Tatăl desfășoară activități de muncă ocazională, iar mama, din cauza unei boli incurabile, are posibilități limitate de a se încadra în câmpul muncii și este implicată preponderent în îngrijirea și educația copiilor. Familia depune eforturi pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării și educației acestora, însă resursele financiare disponibile sunt limitate. În acest caz, va fi acordat un ajutor în valoare de 12 mii de lei, care va contribui la acoperirea cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor școlare, încălțămintei și articolelor vestimentare necesare celor trei copii”, conform MMPS.

Suportul oferit face parte dintr-un program amplu de suport al familiilor cu copii, realizat în cadrul angajamentelor comune ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Fondului Națiunilor Unite pentru Copii în R. Moldova. Până la sfârșitul anului curent, pentru implementarea măsurilor de sprijin sunt planificate alte 8,5 milioane de lei.