Mai multe fragmente de metal și plastic au fost depistate de oamenii legii lângă Crocmaz, după ce au fost auzite zgomote „asemănătoare celor produse de o rachetă și o explozie puternică”

Astăzi, 2 septembrie, în jurul orei 07:10, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Olănești au depistat, în extravilanul satului Crocmaz, la aproximativ șase kilometri de linia frontierei de stat, o porțiune de teren arsă, precum și fragmente de metal și plastic, a informat Poliția de Frontieră. În context, autoritățile au informat că în această noapte mai mulți polițiști de frontieră au auzit un zgomot asemănător celui produs de o rachetă și o explozie puternică.

Potrivit Poliției de Frontieră, la fața locului se deplasează subdiviziunile specializate, care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului.

„Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități”, se arată în comunicat.

De asemenea, autoritățile au recomandat cetățenilor să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.