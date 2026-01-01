Peste 1800 de apeluri, preluate de Serviciul 112 în primele ore ale anului 2026. „Apelurile nejustificate pot conduce la întârzieri în gestionarea cazurilor cu pericol real și pot pune în pericol vieți omenești”

În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 au preluat 1826 de solicitări. Potrivit datelor instituţiei, cele mai multe apeluri au vizat urgențele medicale. Astfel, 602 apeluri au fost clasificate drept cazuri medicale, 403 apeluri au solicitat intervenția Poliției, iar 31 de apeluri au fost direcționate către pompieri și salvatori pentru intervenții în situații de urgență.

Reprezentanții Serviciului 112 subliniază că preluarea apelurilor de urgență reprezintă o responsabilitate majoră și o verigă esențială în sistemul național de protecție a populației.