Liderul cecen Ramzan Kadîrov este internat într-un spital din Moscova, scrie Novaya Gazeta Europa. El trebuia să participe la o ședință a Consiliului de Stat al Rusiei, prezidată de președintele rus Vladimir Putin pe 25 decembrie. Planurile sale au fost zădărnicite însă de o spitalizare de urgență.

Nova Gazeta Europa susține că liderul cecen a călătorit la Moscova pe 24 decembrie. Cu toate acestea, în noaptea dintre 24 și 25 decembrie, starea sa de sănătate s-a deteriorat dramatic, scrie sursa citată.

Liderul cecen a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse. Un membru al anturajului său a declarat reporterilor că „abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă și nu a mai apărut în public de atunci”.

De la începutul anului trecut, când liderul cecen a fost internat în clinica privată Aimedi din Groznîi, starea lui Kadîrov a continuat să se deterioreze vizibil, scrie sursa citată. El a recunoscut indirect acest lucru în timpul unei recente sesiuni de întrebări și răspunsuri în direct, dezvăluind că a luat doar patru vacanțe oficiale în acest an. Novaya Gazeta Europa menționează că aceasta este o practică extrem de neobișnuită pentru liderul cecen, obișnuit cu ore de lucru neregulate și un control personal strict asupra tuturor proceselor din republică. Când Kadîrov era sănătos, putea lucra non-stop și își lua doar două săptămâni libere în timpul sărbătorilor de Anul Nou. Anul acesta, însă, singura sa vacanță de „Anul Nou” a durat aproape două luni.

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri în direct, Kadîrov a fost nevoit să comenteze semnele evidente ale sănătății sale precare. „Uneori am căderi nervoase”, a spus liderul cecen, „o senzație constantă de tensiune, ca și cum aș fi pe un curent electric”. El a explicat aceste simptome prin îngrijorările sale legate de luptătorii ceceni care se află pe frontul din Ucraina.