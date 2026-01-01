BBC: Câteva zeci de persoane sunt „presupus moarte”, iar circa 100 au fost rănite în urma unei explozii într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion

Zeci de persoane ar fi murit și circa 100 au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, potrivit poliției. Consiliul de Stat al Elveției a declarat stare de urgență în urma exploziei din Crans-Montana, scrie BBC.

Majoritatea răniților sunt grav răniți. Secția de Terapie Intensivă a spitalului din Valais este plină, iar unii dintre răniți au fost transferați la alte spitale

Serviciile medicale elvețiene au fost „mobilizate pe scară largă”, afirmă președintele Consiliului de Stat. Mathias Renard spune că au fost mobilizate 10 elicoptere și 40 de ambulanțe, adăugând că „trebuie să le aducem un omagiu”. El afirmă că unitatea de terapie intensivă a spitalului din Valais este plină, pacienții fiind transferați în alte locuri, transmite Sky News.

„Unii dintre răniți sunt în prezent stabilizați la terapie intensivă și vor fi transferați la alte spitale universitare pentru tratarea leziunilor grave”, a declarat Mathias Renard, care a precizat că majoritatea persoanelor sunt grav rănite.

Autoritățile elvețiene afirmă că incidentul este considerat un incendiu și nu un atac. Anterior, publicația elvețiană Blick a sugerat că incidentul ar fi putut fi cauzat de artificii folosite în timpul unui concert.

Autoritățile afirmă, de asemenea, că unele dintre victime sunt din alte țări. Nu există precizări cu privire la naționalitățile exacte, dar poliția a descris locația ca fiind o „stațiune de schi de renume internațional, cu mulți turiști”.

Poliția spune că „câteva zeci” de persoane sunt presupus moarte, iar peste 100 sunt rănite, transmite BBC.

Comandantul poliției cantonale din Valais spune că „aproximativ 100” de persoane au fost rănite în urma incendiului de la barul Le Constellation din Elveția. El adaugă că „câteva zeci” de persoane au murit, fără a oferi cifre concrete, transmite Sky News.