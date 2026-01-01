Trump: „Declarația lui Putin despre atacul reședinței sale arată că anume Rusia se află în calea păcii”. CIA nu a găsit dovezi privind un atac al Ucrainei asupra reședinței

Agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat, la sfârșitul lunii decembrie, să atace cu drone reședința președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod. Informația este relatată de ziarul The Wall Street Journal și de postul de televiziune CNN. Potrivit mass-mediei, despre aceste concluzii a fost deja informat Donald Trump, relatează DW.

Anterior, președintele SUA a declarat că despre presupusul atac i-a vorbit personal Vladimir Putin, în perioada în care Trump îl avea ca oaspete pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Atunci, Trump a subliniat că, dacă atacul ar fi avut loc, „ar fi fost un lucru foarte grav”.

Ulterior – probabil deja după primirea raportului serviciilor de informații – Trump a publicat pe rețeaua sa socială Truth Social un link către un articol din New York Post, în care informațiile despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin, răspândite de autoritățile ruse. „Declarația lui Putin despre un atac [a reședinței din regiunea Novgorod] arată că anume Rusia se află în calea păcii”, a scris președintele SUA, Donald Trump, pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

La 29 decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina ar fi încercat să atace reședința lui Putin din regiunea Novgorod – „Dolghie Borodî”, pe lacul Valdai – cu 91 de drone. Lavrov a mai afirmat că, din acest motiv, „poziția de negociere a Federației Ruse va fi revizuită”, însă Moscova nu intenționează să se retragă din procesul de negocieri cu Statele Unite.

Potrivit The Wall Street Journal, care citează un oficial american familiarizat cu datele serviciilor de informații, Ucraina a încercat să lovească o țintă militară aflată tot în regiunea Novgorod, dar „nu în apropierea” reședinței lui Putin.