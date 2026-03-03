Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) anunță că până marți, 3 martie 2026, peste 100 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Potrivit datelor MAE, aeroportul din Israel rămâne închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră prin Egipt și Iordania este disponibilă pe cont propriu.

Solicitările din partea cetățenilor R. Moldova recepționate de misiunile diplomatice:

Ambasada R. Moldova în Statul Israel –

17 cetățeni au solicitat evacuarea;

30 de apeluri telefonice recepționate, majoritatea vizând posibilitatea organizării unui zbor de evacuare;

nu au fost înregistrate alte solicitări presante de asistență consulară;

„Aeroportul rămâne închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră prin Egipt și Iordania este disponibilă pe cont propriu”, scrie MAE.

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar –

5 solicitări de asistență consulară;

15 cetățeni au solicitat informații privind situația actuală, inclusiv posibilitatea/oportunitatea evacuării.

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite –

96 solicitări de evacuare recepționate;

3 solicitări de asistență consulară în proces de soluționare (2 privind acoperirea cheltuielilor de cazare; 1 privind tranzitul Manila–Dubai–Chișinău);

94 apeluri preluate la telefonul de urgență;

65 emailuri procesate și răspunse;

demersuri în curs pentru identificarea rutelor alternative, facilitarea tranzitului și clarificarea mecanismului de compensare a cheltuielilor de cazare pentru cetățenii RM afectați.

Celula de Criză a MAE: situația de securitate din Orientul Mijlociu – 3 martie 2026

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează că situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne complexă. În mai multe state din regiune continuă atacurile cu rachete și drone, iar spațiul aerian este închis, parțial deschis sau afectat.

Potrivit informațiilor confirmate de misiunile diplomatice ale R. Moldova, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate.

Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați:

să rămână în locuri sigure;

să evite deplasările neesențiale;

să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale;

să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni;

să nu se deplaseze la aeroport fără confirmare prealabilă.

Administrația pentru Lucrători Străini a informat Ambasada că lucrătorii străini din toate sectoarele care au părăsit Israelul cu o viză de reintrare valabilă („Inter-Visa”), a cărei valabilitate a expirat sau urmează să expire în perioada 28 februarie 2026 – 14 martie 2026 (inclusiv), vor beneficia de prelungirea automată a valabilității vizelor până la 21 martie 2026, în sistemele informatice ale Autorității pentru Populație și Imigrare.