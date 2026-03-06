Peste 100 de amenzi pentru transportul rutier într-o săptămână. ANTA: „Cea mai frecventă abatere constatată a fost transportul rutier de persoane contra cost fără acte permisive”

În perioada 26 februarie – 5 martie 2026, Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică au continuat desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării. Acțiunile au venit ca un răspuns la numeroasele petiții și sesizări depuse de cetățeni, care au semnalat nerespectarea cadrului legal de către unii operatori de transport rutier și conducători auto, scrie ANTA într-un comunicat.

În urma verificărilor, inspectorii au întocmit 110 procese-verbale contravenționale vizând diverse încălcări ale legislației în vigoare.

„Cea mai frecventă abatere constatată a fost transportul rutier de persoane contra cost fără acte permisive sau documente de transport obligatorii. Pentru această încălcare au fost aplicate 56 de sancțiuni, amenzile pentru persoanele fizice fiind cuprinse între 30 și 60 unități convenționale”, scrie ANTA.

O altă problemă majoră identificată rămâne neeliberarea biletelor de călătorie. În acest sens, 45 de conducători auto s-au ales cu procese-verbale, riscând amenzi de până la 60 unități convenționale.

„De asemenea, au fost sancționate nerespectarea itinerarelor și a orelor de pornire stabilite în graficele de circulație, dar și cazurile de transport ilicit repetat, unde amenzile sunt considerabil mai aspre, ajungând până la 550 de unități convenționale”, comunică ANTA.

Totodată, controalele au vizat și responsabilitatea autogărilor, fiind pedepsită admiterea plecării unităților de transport fără bilete.

„Reamintim că acțiunile de monitorizare și control vor continua până pe 12 martie 2026. Scopul prioritar al acestor verificări este garantarea unor servicii de transport sigure și calitative pentru călători, precum și asigurarea unui climat de concurență loială între operatorii de transport rutier”, potrivit ANTA.