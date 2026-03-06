VIDEO Încă 300 de prizonieri de război ucraineni s-au întors acasă, în a doua zi din schimbul dintre Rusia și Ucraina

Alți 300 de apărători ucraineni s-au întors acasă din captivitatea rusească, anunță președintele Ucrainei Volodimir Zelenski vineri, 6 martie. Doi civili ucraineni au fost, de asemenea, returnați în a doua zi de schimb, după runda recentă de discuții de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA.

Printre aceștia se numără soldați, sergenți și ofițeri din Forțele Armate ale Ucrainei, Garda Națională a Ucrainei, Serviciul ucrainean de Grăniceri.

Another 300 Ukrainian defenders are returning home from Russian captivity. Two Ukrainian civilians were also successfully returned today.



Among them are servicemembers of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and our State Border Guard Service. Privates, sergeants,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2026

Potrivitunei postări făcute de Volodimir Zelenski, prizonierii întorși au apărat Ucraina în diverse regiuni, cum ar fi Donețk, Luhansk, Harkov, Zaporijjea, Herson, în Mariupol. Majoritatea au fost în captivitate mai bine de un an, iar alții din 2022.

„Mulțumim tuturor soldaților noștri care asigură acest rezultat, realimentând fondul de schimb pentru Ucraina. Mulțumim întregii echipe care a lucrat pentru acest rezultat. Suntem recunoscători Statelor Unite pentru mediere. Este important că acordurile au funcționat. Ne amintim de fiecare în parte și trebuie neapărat să-i returnăm pe toți oamenii noștri”, a scris președintele Ucrainean.

Volodimir Zelenski a postat o înregistrare video cu zeci de bărbați coborând din autobuze zâmbind, salutând și mulțumind grănicerilor ucraineni care i-au întâmpinat.

Home 🇺🇦🇺🇦🇺🇦



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2026

Acesta este al doilea schimb de prizonieri de război din acest an și vine după runda recentă de discuții de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA. Kievul și Moscova au făcut schimb de câte 200 de prizonieri de război fiecare joi, 5 martie, în prima zi a schimburilor, potrivit Reuters.