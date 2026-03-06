Amenzi de până la 15 mii de lei pentru vânzarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Când intră în vigoare modificările

Codul contravențional a fost completat cu un articol nou, care prevede sancțiuni contravenționale pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Documentul a fost votat în lectura a doua de 53 de deputați.

Proiectul de lege are drept scop prevenirea și combaterea faptelor ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, se spune într-un comunicat al Parlamentului.

„Un dispozitiv ilicit reprezintă un echipament sau un program conceput sau adaptat pentru a permite accesul la un serviciu protejat, fără autorizarea furnizorului acestui serviciu.

Astfel, contravenția pentru fabricarea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea sau deținerea în scopuri comerciale a dispozitivelor ilicite va fi sancționată cu amendă de până la 4 500 de lei pentru persoanele fizice și de până la 6 000 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere.

Amenda pentru persoanele juridice care vor încălca această prevedere va fi de până la 15 000 de lei, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la șase luni la un an”, menționează reprezentanții Parlamentului.

Totodată, amenda pentru instalarea, întreținerea sau înlocuirea în scopuri comerciale a unui dispozitiv ilicit va fi de până la 1 500 de lei pentru persoanele fizice, de până la 9 000 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și de până la 12 000 de lei pentru persoanele juridice.

Sunt prevăzute sancțiuni și pentru utilizarea comunicărilor comerciale pentru promovarea dispozitivelor ilicite.

Modificările legislative vor intra în vigoare pe 13 martie 2027.