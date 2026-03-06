Reforma administrației publice locale, consultată de Guvern cu locuitorii din Leova, Fălești, Ungheni și Bălți

Reforma administrației publice locale a fost consultată cu cetățenii în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026, anunță Guvernul. La discuțiile din ultima săptămână au participat aleși locali și cetățeni din Leova, Fălești, Ungheni și Bălți.

Potrivit Cancelariei de Stat, dialogul are scopul să releve sugestii și recomandări referitoare la viitorul concept al reformei administrației publice locale, care urmează să fie făcut public la finalul lunii martie.

„Reprezentanții Guvernului prezintă principalele schimbări care vor avea loc, simplificarea procesului de amalgamare voluntară a primăriilor, rolul raioanelor în noua structură a administrației publice locale, etapele reformei și impactul acesteia pentru dezvoltarea mai accelerată a comunităților”, se arată în comunicatul Cancelariei.

Săptămâna următoare vor avea loc discuții pe marginea reformei administrației publice locale în Orhei, Telenești și Taraclia. De asemenea, conceptul urmează să fie discutat în UTA Găgăuzia, dar și în municipiul Chișinău.

Guvernul anunță că sugestiile cetățenilor referitoare la reformă pot fi expediate pe adresa electronică [email protected].

„Totodată, menționăm că a fost lansată consultarea publică a modificărilor legislative care vor simplifica procesul de amalgamare voluntară”, mai scriu autoritățile.

Proiectul poate fi consultat pe platforma particip.gov.md – https://shorturl.at/zZe3T.

Modificările presupun mai multă flexibilitate în procesul de amalgamare voluntară, inclusiv în modul de consultare a cetățenilor; debirocratizarea procedurilor și eliminarea mai multor documente care trebuiau elaborate de autoritățile publice locale, se arată în comunicatul Cancelariei de Stat.

De asemenea, este exclusă obligația organizării alegerilor anticipate până la alegerile generale locale din 2027 și oferită mai multă flexibilitate pentru stabilirea centrului administrativ.