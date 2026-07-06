VIDEO „Rusia nu ne-a fost niciodată prieten”. Mărturii de lângă „trenul durerii” – expoziția din PMAN dedicată memoriei victimelor deportărilor staliniste | VOX

Cele trei valuri de deportări, din 1941, 1949 și 1951, au vizat strămutarea forțată în vagoane de vite a 56 912 persoane. Alte cel puțin 9 500 de persoane din RASSM au fost strămutate în 1930-1933. Total: 66 412 persoane.

Cel de-al doilea și cel mai masiv val de represiuni politice staliniste din Basarabia a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Au fost ridicate forțat 35 796 de persoane, dintre care 14 033 femei, 11 899 copii și 8 864 bărbați.

Pentru al patrulea an consecutiv, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a fost inaugurată expoziția „Trenul Durerii”, dedicată victimelor deportărilor regimului stalinist.

ZdG a întrebat câțiva vizitatori ai expoziției din PMAN ce cunosc despre deportări și cum au afectat deportările familiile acestora.

Autoare: Marina Lis, stagiară ZdG