VIDEO Comisara europeană responsabilă pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor: „Planul de răspuns pentru refugiați se va încheia în acest an și urmează să construim un alt sistem, pe termen lung, de incluziune”

Comisara europeană pentru pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, au susținut o conferință de presă la încheierea primei vizite de lucru în R. Moldova a comisarei europene.

Declarațiile au fost făcute după ce comisara europeană Hadja Lahbib, alături de ministra Muncii și Protecției și reprezentanta UNHCR în R. Moldova, Katja Saha, a vizitat un centru care găzduiește unii dintre cei mai vulnerabili refugiați din Ucraina – vârstnici, persoane cu dizabilități și persoane care au nevoie de îngrijire specializată.

Centrul de cazare pentru refugiați UID 12 oferă cazare, îngrijire, sprijin psihosocial, servicii de reabilitare și incluziune socială atât cetățenilor Republicii Moldova, cât și refugiaților ucraineni.

Comisara a stat de vorbă cu beneficiarii centrului pentru a afla care sunt nevoile și preocupările lor. Discuțiile au vizat și trecerea de la sprijinul umanitar la soluții pe termen lung, integrate în sistemele naționale de protecție socială și de îngrijire.

„Începând cu anul 2022, am oferit peste 93 de milioane de milioane de euro, sub formă de ajutor umanitar, atât pentru refugiații ucraineni cât și pentru comunitățile care i-au găzduit. (…) Astăzi intrăm într-o nouă frază. Ajutorul umanitar se reduce gradual, planul de răspuns pentru refugiați se va încheia în acest an și urmează să construim un alt sistem, pe termen lung, de incluziune pentru refugiați. Vrem să ne asigurăm că nimeni nu va fi lăsat în-afară”, a spus comisara europeană pentru pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib.

„Integrarea europeană nu înseamnă doar armonizarea legislației europene pe hârtie, ci instituții care protejează drepturile oamenilor, oferă șanse egale, dar și să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. Vrem ca integrarea să fie vizibilă nu doar la Bruxelles, dar și în biroul unui asistent social, într-un serviciu comunitar, în viața unei persoane cu dizabilități și în sprijinul oferit unei familii de refugiați. De la începutul războiului din Ucraina, R. Moldova a fost alături de oamenii care au fugit din calea războiului. De la începutul războiului, noi am creat 138 de centre de plasament pentru refugiați, prin care în ultimii patru ani au trecut peste 60 de mii de persoane. În prezent avem 9 centre care continuă să funcționeze și să fie gazdă la aproximativ 520 de refugiați. Persoane care au rămas în aceste centre sunt printre cele mai vulnerabile, inclusiv persoane vârnice, cu dizabilități, care au nevoie în continuare de sprijin”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

„Astăzi, transformăm experiența acumulată în capacitarea instituțiilor de durată. În domeniului migrației și azilului, am trecut de la soluții construite în condiții de urgență, la proceduri clare și mecanisme de cooperare în conformitate cu standardele europene, dar și cu angajamente noastre. (…) R. Moldova și-a construit o nouă arhitectură de management al crizelor și de protecție a infrastructurilor critice. (…)”, a afirmat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Comisara Europeană Hadja Lahbib, alături de Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și reprezentanta UNHCR în Republica Moldova, Katja Saha, a vizitat un centru care găzduiește unii dintre cei mai vulnerabili refugiați din Ucraina – vârstnici, persoane cu dizabilități și persoane care au nevoie de îngrijire specializată.

Centrul de cazare pentru refugiați UID 12 oferă cazare sigură, îngrijire, sprijin psihosocial, servicii de reabilitare și incluziune socială atât cetățenilor Republicii Moldova, cât și refugiaților ucraineni.

Comisara a stat de vorbă cu beneficiarii centrului pentru a afla direct care sunt nevoile și preocupările lor. Discuțiile au vizat și trecerea de la sprijinul umanitar la soluții pe termen lung, integrate în sistemele naționale de protecție socială și de îngrijire.

Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu comisara europeană pentru egalitate, pregătire și managementul crizelor, Hadja Lahbib. Discuțiile au vizat avansarea Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, consolidarea capacității de răspuns la situații de criză, precum și promovarea egalității și combaterea discriminării.

Premierul a subliniat că integrarea europeană reprezintă un proiect național pentru Republica Moldova, iar autoritățile sunt mobilizate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de aderare: „Integrarea europeană a devenit ideea care ne unește ca societate. Suntem pe deplin angajați în acest proces și facem tot ce ține de noi pentru a ne îndeplini angajamentele. Ne dorim ca Republica Moldova să avanseze pe baza meritelor și a rezultatelor obținute”.

Premierul Vasile Tofan a subliniat, totodată, că Republica Moldova își dorește să contribuie activ la securitatea și solidaritatea europeană, nu doar să beneficieze de sprijinul UE. În acest sens, șeful Executivului a evidențiat participarea echipelor moldovenești la misiuni europene de intervenție și experiența acumulată de țara noastră în consolidarea rezilienței democratice și combaterea ingerințelor străine.

„Moldova vine în Uniunea Europeană nu doar pentru a beneficia, ci și pentru a contribui. Chiar și cu resursele limitate pe care le avem, găsim posibilități de a contribui la securitatea și solidaritatea europeană”, a spus premierul.

La rândul său, comisara Hadja Lahbib a apreciat progresele realizate de Republica Moldova, menționând că țara noastră se numără printre cele mai avansate state candidate în implementarea reformelor și este pregătită pentru următoarele etape ale procesului de aderare.

În cadrul întrevederii au fost abordate, de asemenea, subiecte ce țin de vulnerabilitatea energetică, precum și politicile de incluziune socială, protecția persoanelor cu dizabilități și combaterea discriminării. „O atenție aparte a fost acordată prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor – un subiect care se regăsește printre prioritățile Guvernului”, conform unui comunicat de presă.

Și președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu comisara europeană.