Permise de conducere false, confecționate artizanal și vândute în R. Moldova și UE. Șase persoane, vizate

Un grup de persoane suspectat de organizarea unei scheme infracționale specializate în confecționarea și comercializarea ilegală a documentelor oficiale, inclusiv a permiselor de conducere, a fost destructurat de oamenii legii, anunță vineri, 11 septembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS). În cauză sunt vizate șase persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani.

Potrivit unui comunicat, membrii grupului ar fi identificat persoane interesate să obțină permise de conducere fără parcurgerea procedurilor prevăzute de lege, inclusiv fără pregătirea necesară și fără susținerea examenelor.

Persoanele interesate le-ar fi fost solicitate fotografii și date de identitate, iar în schimbul unor sume de bani, membrii grupului ar fi confecționat, în condiții artizanale, permise de conducere falsificate.

„Acestea ar fi fost utilizate atât pe teritoriul R. Moldova, cât și în alte state ale Uniunii Europene. În urma acțiunilor de urmărire penală desfășurate, oamenii legii au efectuat percheziții, în cadrul cărora au fost ridicate documente, telefoane mobile, precum și suporturi informaționale care ar putea conține date privind activitatea infracțională investigată”, a precizat PCCOCS.

În urma perchezițiilor, o persoană cu vârsta de 50 de ani a fost reținută, iar ulterior i-a fost aplicată măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

Acesta a fost reținut după ce a vândut un permis fals de conducere al Ucrainei unei persoane, pentru 2500 lei, într-un parc din sectorul Râșcani din Chișinău. Totodată, aceștia ar fi confecționat și vândut permise de conducere ale R. Moldova.