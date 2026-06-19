Ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare, a fost dat în căutare prin Interpol

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat în lipsă, de Judecătoria Comrat, la 12 ani de închisoare în dosarul privind abuzul de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, a fost anunțat in căutare prin Interpol.

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratul General al Poliției (IGP), Diana Fetco. Poliția bănuiește că Dmitri Constantinov se află în continuare în regiunea transnistreană, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, solicitat de ZdG.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a mai declarat pentru ZdG că poliția a transmis cererea de căutare internațională către Interpol acum mai mult timp, iar astăzi a fost recepționată.

Anterior, în luna martie, Viorel Cernăuțeanu declara că, Constantinov s-ar fi aflat într-un apartament al unui prieten din regiunea transnistreană.

Pe 26 decembrie, magistrații Judecătoriei Comrat l-au condamnat la 12 ani de închisoare pe fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Totodată, instanța a dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Constantinov, din momentul reținerii. Acesta nu s-a prezentat la ședința de judecată în care a fost pronunțată sentința.

Ulterior, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au anunțat că au inițiat un dosar de căutare în baza căruia Constantinov „urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept”.

„Nu ascund, nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte. Având în vedere starea mea de sănătate, trebuie să fiu în contact cu medicul meu. Dacă citim atent documentele, devine clar: acesta nu este un dosar privind delapidarea bugetului. 46 de milioane de lei nu au fost atribuite statului, nici Fiscului, nici Ministerului Finanțelor. Este un litigiu economic între entități private. În sentință, de 23 de ori este menționată „aducerea la insolvabilitate”. Însă condamnarea a fost pronunțată în baza articolului privind delapidarea”, a declarat Fostul președinte al APG. Abuz de putere și delapidare de peste 46 de milioane de lei Dmitri Constantinov a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și delapidarea averii străine în mai 2025. Potrivit Procuraturii UTA Găgăuzia, în perioada 2017 – 2020, Constantinov, care exercita funcția de director al unei societăți comerciale din orașul Comrat, împreună cu alte persoane, prin abuz de serviciu, ar fi autorizat transferuri nejustificate de fonduri de pe contul societății pe care o gestiona pe contul altei entități economice unde activa o persoană apropiată acestuia. „Mai mult, au fost încheiate contracte fictive care au adus compania în stare insolvență, iar în consecință a fost intentarea procedura de insolvabilitate. Directorul intenționat a tăinuit discrepanța existentă între datele din rapoartele financiare, astfel cauzând fondatorilor întreprinderii prejudicii materiale în proporții deosebit de mari, în sumă de peste 46 milioane lei. Același bărbat este acuzat de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine, prejudiciind un fondator cu peste 600 mii lei. În cadrul cauzei penale, pentru asigurarea confiscării bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor părților vătămate, au fost aplicate sechestre pe bunurile imobile în valoare de peste 46 milioane lei al căror beneficiar efectiv este învinuitul”, menționau anterior procurorii. Detalii despre activitatea lui Dmitri Constantinov Dmitri Constantinov a deținut funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei din februarie 2022 până în noiembrie 2025, atunci când și-a anunțat plecarea din funcție. Acesta a declarat că pleacă din motive de sănătate și susținea că plecarea sa nu are legătură cu presiuni politice. Constantinov a fost unul din cei prezenți la Moscova în momentul creării blocului „Victorie”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor. La fel, Constantinov s-a întâlnit cu Șor în Israel. La scurt timp după întâlnire însă, într-un interviu pentru Europa Liberă, acesta a declarat că nu s-ar mai vedea cu el dacă ar apărea o astfel de oportunitate. „M-a dezamăgit, m-a mințit și nu mai am nicio dorință”. Dmitrii Constantinov este inginer zootehnist de profesie. A condus câteva întreprinderi zootehnice și firme private. A ajuns pentru prima dată deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei în 1995.

Condamnați, dar de negăsit pentru a-și ispăși pedeapsa

În decembrie 2025, președinta Maia Sandu a cerut modificarea legislației pentru a preveni eschivarea persoanelor condamnate de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare. Șefa statului a subliniat că problema este legată de securitatea țării, în situația în care există „zone necontrolate de autoritățile constituționale, iar persoanele care fug de justiție pot să se ascundă acolo”, făcând referire la regiunea transnistreană.

Solicitarea ei a venit după mai multe cazuri de rezonanță ale unor persoane publice condamnate recent, care au reușit să fenteze legea și să fugă din raza ei de acțiune. Printre acestea se numără președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. El s-ar afla în regiunea transnistreană. Tot acolo ar fi și foștii deputați afiliați lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, care au dispărut înainte de pronunțarea sentințelor pentru corupție și finanțarea ilegală a partidelor. Fosta deputată a fostului Partid „Șor”, Marina Tauber, care s-ar afla la Moscova, a părăsit R. Moldova cu mai multe luni înainte să-i fie pronunțată sentința de condamnare la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului.

Alexandru Pînzari, fostul șef al IGP din timpul guvernării Partidului Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, completează lista condamnaților celebri care au fugit după sau cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței pe numele lor. S-a întâmplat în pofida faptului că judecătorul a dispus arestarea lui imediată, până când sentința va fi definitivă.