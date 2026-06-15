Patru țări europene, declarație comună prin care sprijină procesul de aderare a R. Moldova la UE

Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și reprezentanții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Italiei, Greciei, Croației și Portugaliei au semnat o declarație comună prin care apreciază progresele înregistrate de R. Moldova în procesul de aderare la UE și își reafirmă sprijinul ferm pentru procesul de aderare a țării noastre la UE. Docuemntul evidențiază că viitorul Republicii Moldova se află în familia europeană și că aderarea sa ar contribui la stabilitatea, securitatea și reziliența întregului continent european, potrivit unui comunicat al Legislativului de la Chișinău.

Semnatarii iau act de comunicarea recentă a Președinției cipriote a Consiliului European, potrivit căreia R. Moldova este suficient de pregătită pentru deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 (Fundamentele).

„Documentul apreciază reziliența și determinarea R. Moldova în avansarea reformelor în pofida unui context geopolitic dificil, marcat de amenințări hibride, dezinformare și interferențe externe, precum și de consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Sunt salutate progresele în alinierea sectorială la standardele europene, precum aderarea la SEPA, implementarea roamingului gratuit în spațiul UE și participarea activă la programe europene dedicate educației, cercetării, culturii, sănătății și digitalizării. Rata de absorbție de 93% din Planul de Creștere al UE, înregistrată la finele anului 2025, este menționată ca dovadă a angajamentului politic și a capacității administrative a țării”, se arată în comunicatul Parlamentului de la Chișinău.

Semnatarii îndeamnă autoritățile R. Moldova să continuă reformele, în special în domeniile statului de drept, reformei justiției și combaterii corupției, și subliniază importanța unui consens național larg în jurul agendei europene, cu implicarea tuturor actorilor politici și a societății civile.

Prin declarație, semnatarii își reiterează angajamentul de a monitoriza îndeaproape procesul de aderare și de a aprofunda cooperarea interparlamentară, angajându-se să sprijine Parlamentul Republicii Moldova în toate etapele negocierilor.

„Adoptarea acestui document are o semnificație aparte pentru R. Moldova. Este un semnal puternic de încredere și solidaritate într-un moment decisiv pentru țara noastră, mai ales că astăzi, la Luxemburg, sunt deschise negocierile de aderare pe primul grup de capitole, ceea ce reprezintă o recunoaștere directă a progreselor realizate de Republica Moldova”, a declarat Marcel Spatari în cadrul conferinței de presă organizate după semnarea declarației.

La rândul lor, liderii europeni au evidențiat că reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o investiție în viitorul prosper al Republicii Moldova.

Declarația va fi transmisă parlamentelor statelor membre ale UE, Parlamentului European, Consiliului UE și Comisiei Europene.

Reprezentanții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze se află la Chișinău într-o vizită comună, în perioada 14–16 iunie.