Patru persoane din cadrul unui grup criminal afiliat organizației criminale „Kitaeț”, trimise în judecată pentru șantaj

Patru persoane, membri ai unui grup criminal, afiliat organizației criminale „Kitaeț”, au fost trimise în judecată în cadrul unei cauze penale ce vizează acțiunile de șantaj, informează Procuratura Generală (PG).

Potrivit materialelor cauzei, activitatea grupului ar fi fost organizată și coordonată de unul dintre liderii organizației criminale, care în perioada comiterii faptelor investigate ispășea pedeapsa într-o instituție penitenciară din Republica Moldova. PG scrie că acesta ar fi deținut ilegal și utilizat un telefon mobil în penitenciar, prin intermediul căruia a coordonat constituirea și activitatea grupului criminal format din persoane anterior condamnate.

Conform oamenilor legii, membrii grupului în perioada lunilor august – septembrie 2025, s-au organizat în prealabil în scopul comiterii infracțiunii de șantaj, acționând în numele și invocând autoritatea așa-numitului „hoț în lege”, cunoscut în mediul criminal sub aliasul „Kitaeț”.

„În rezultat, prin intimidări și amenințări, membrii grupului afiliat organizației criminale „Kitaeț” au pretins de la victimă suma de 12500 de euro, sub pretextul existenței unei datorii inexistente. Pentru intensificarea presiunilor și garantarea achitării sumei pretinse, victima a fost deposedată de un automobil de marca Mercedes-Benz E Class, bunul fiind utilizat drept mijloc de constrângere a victimei să execute cerințele făptuitorilor. În rezultatul presiunilor, membrii grupului criminal au obținut ilegal de la victimă suma de 40 de mii de lei”, se arată în comunicatul de presă.

Serghei Ceban, alias „Kitaeț”, născut în anul 1974 în raionul Ștefan Vodă, este o autoritate de rang înalt din lumea interlopă din Republica Moldova, având statutul de „hoț în lege”, care a creat organizația criminală care îi poartă numele („Kitaeț”), specializată în șantaj, extorcare de bani, tâlhării și colectarea de taxe ilegale (așa-numitul „obșceac”) de la deținuți și oameni de afaceri. Structura folosește frecvent „supraveghetori” regionali sau responsabili numiți în penitenciare pentru a controla schemele criminale.