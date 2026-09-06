„Statul nostru nu își poate plăti facturile. Noi o să reducem cheltuielile în toate agențiile, începând cu cabinetul premierului”. Vasile Tofan, la piață, în discuție cu micii producători. Ce i-a cerut directorului ANSA

Prim-ministrul Vasile Tofan a vizitat o piață a micilor producători artizanali din R. Moldova, împreună cu Alexandru Manciu, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). El a discutat cu unii dintre aceștia și le-a promis debirocratizare și norme care să le facă viața „mai ușoară”.

„Statul nostru nu își poate plăti facturile. Noi o să reducem cheltuielile în toate agențiile, începând cu cabinetul premierului. Și eu cred că exemple ca ale dumneavoastră, unde sunt două controale pe sezon, trebuie să fie un control pe sezon”, i-a spus Tofan unei antreprenoare.

„Micii producători și antreprenorii artizanali au nevoie de mai multă susținere și mai puțină birocrație. (…) Avem nevoie de reguli mai simple și mai proporționale. Un mic producător de conserve de casă trebuie să poată livra mai ușor și legal la o școală, grădiniță sau la spitalul din localitate. Astăzi, un certificat poate ajunge să coste mai mult decât livrarea propriu-zisă. La fel, un mic producător de brânzeturi nu trebuie să treacă prin două controale pe sezon, mai ales după mulți ani în care și-a demonstrat seriozitatea. Iar cine vrea să testeze o rețetă nouă în propria bucătărie, înainte să înființeze un SRL, trebuie încurajat să încerce, nu descurajat de hârtii”, a scris Vasile Tofan într-o postare pe Facebook.

Premierul a anunțat că i-a cerut directorului ANSA elaborarea, până la 15 octombrie, a unui „pachet amplu de măsuri pentru simplificarea activității micilor antreprenori și producători artizanali”, argumentând că regulile actuale ar fi „prea complicate” și ar avantaja, în unele cazuri, „importurile și produsele industriale și intens procesate, în detrimentul micilor producători locali – inclusiv al celor care produc ecologic”.