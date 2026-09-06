„Moartea ta e din mâinile mele”. Intervenția poliției într-un caz de violență în familie. Agresorul, plasat în arest

Poliția informeazǎ cǎ a intervenit într-un caz de violență în familie, despre care s-a comunicat pe rețelele de socializare, iar ca urmare, agresorul a fost plasat în arest, iar victima beneficiază de protecție. Oamenii legii au intervenit într-un caz de violență în familie, în care o femeie a sesizat în mod repetat comportamentul agresiv, intimidările și amenințările cu moartea din partea soțului, fiind întreprinse de fiecare dată măsurile prevăzute de lege, potrivit unui comunicat al poliției.



La 2 septembrie, aceasta s-a adresat Centrului de Justiție Familială al Poliției, unde a relatat că, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior, soțul continuǎ să o urmărească, să se prezinte la domiciliu și să manifeste un comportament intimidant și amenințător. Potrivit victimei, aceasta a primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violențǎ fizică și cu moartea.

„Îmi pune brățara aceea pe picior, dar vin și te ucid cu dânsa. Moartea ta e din mâinile mele și mi-e… că copiii rămân pe drumui, că rămân fără mamă, că rămân fără tată, mă duc în pușcărie viață. Nu mă tem nici de poliție, nici de brățară. Dar dacă pui brățara, anume pentru asta își iau zilele”, se poate auzi pe înregistrarea audio făcută publică de poliție.

Femeia a menționat că asemenea manifestări nu reprezintă un caz izolat, anterior fiind supusă repetat violenței psihologice și fizice. Polițiștii au intervenit, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus aplicarea măsurii preventive sub forma arestului pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în Penitenciarul nr. 13.



Totodată, în urma evaluării riscului și a circumstanțelor constatate, autoritățile au întreprins măsuri pentru protejarea victimei și a copiilor minori. În acest caz a fost asigurată intervenția multidisciplinară a specialiștilor, inclusiv suport juridic și social. Victima a beneficiat de asistență juridică garantată de stat, inclusiv pentru demersurile privind emiterea ordonanței de protecție și soluționarea aspectelor ce țin de divorț, stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere, mai informează poliția.