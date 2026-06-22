Partidul AUR Moldova va fi redenumit: „Ne schimbăm denumirea, dar nu și idealurile”

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din R. Moldova a decis transformarea formațiunii în Partidul Național Conservator European (PNCE). Decizia a fost luată în cadrul congresului partidului, desfășurat pe 21 iunie la Chișinău, a anunțat Boris Volosatîi, liderul partidului.

Prin votul participanților la Congres, Boris Volosatîi a fost reales în funcția de președinte al Partidului Național Conservator European, iar Vadim Vacarciuc a fost ales vicepreședinte al formațiunii.

„Noua denumire reflectă consolidarea identității doctrinare a partidului și poziționarea sa în familia formațiunilor conservatoare europene, fără a modifica obiectivul politic fundamental asumat încă de la fondarea mișcării unioniste”, potrivit comunicatului PNCE.

Participanții la Congres au declarat că transformarea AUR Moldova în Partidul Național Conservator European reprezintă „o consolidare doctrinară și organizațională, menită să ofere mișcării unioniste o platformă politică modernă, conservatoare și orientată spre obiective concrete”.

„Ne schimbăm denumirea, dar nu și idealurile. Reîntregirea Națională rămâne obiectivul nostru fundamental. Partidul Național Conservator European își propune să transforme idealul unirii într-un proiect construit prin pași concreți, prin apropierea instituțiilor, economiilor și comunităților de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat Boris Volosatîi.

Partidul Național Conservator European își va desfășura activitatea sub crezul: „Unirea face Puterea”.

Despre partid

La parlamentarele din 2021, partidul AUR, care a avut pe liste mai mulți politicieni unioniști declarați, a obținut doar 0,5% din voturi. AUR din R. Moldova a fost condus, până în 2022, de Vlad Bilețchi, despre care Ziarul de Gardă a scris anterior că participă activ la diverse emisiuni și interviuri, inclusiv la televiziuni afiliate lui Ilan Șor, în care promovează narațiuni anti-europene, similare cu cele ale propagandei ruse.

„Moldovenismul este o invenție a Moscovei, creată pentru a ne dezbina și a ne ține departe de adevărata noastră casă – România. E suficient să vă uitați într-un simplu manual de istorie, să ascultați limba pe care o vorbim și să priviți în sufletele bunicilor noștri ca să vedeți cine suntem și de unde venim”, a spus Boris Volosatîi, liderul AUR.

Din 2022, președinte al AUR Moldova este Boris Volosatîi, fostul director al Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și fost deputat în Parlamentul României, pe listele partidului AUR, condus de George Simion. Boris Volosatîi l-a susținut pe George Simion, declarat persoană indezirabilă în R. Moldova, în cursa prezidențială din România. Atunci, Simion a făcut mai multe declarații controversate despre R. Moldova. El a spus, printre altele, că România nu va interveni în sprijinul Republicii Moldova dacă aceasta va fi atacată de Rusia sau că sprijinul României pentru R. Moldova trebuie „acordat în continuare doar condiționat”. După ce a pierdut alegerile prezidențiale, Simion a acuzat că voturile din R. Moldova ar fi fost fraudate, acuzații respinse de Guvernul de la Chișinău.

În România, AUR este considerat partid extremist și eurosceptic. Partidul și unii lideri AUR au fost acuzați că diseminează narațiuni apropiate propagandei ruse, în special în chestiuni legate de războiul din Ucraina, NATO, vaccinare și energie. În mai multe rânduri, organizații de fact-checking și presa internațională au arătat că AUR a amplificat sau preluat teme tipice propagandei Kremlinului.

În 2024, AUR Moldova a susținut referendumul republican pentru modificarea Constituției în vederea integrării europene a Republicii Moldova. În 2024, liderul AUR, Boris Volosatîi, a spus, într-o declarație politică, că „este alături de Ucraina agresată și împotriva Rusiei agresoare”.

La alegerile parlamentare din 2025, partidul AUR Moldova a propus 64 de candidați pentru funcția de deputat. În fruntea partidului, dar și a listei, era Boris Volosatîi. Al doilea pe lista de candidați s-a regăsit Vadim Vacarciuc, sportiv de carieră și fost deputat al Partidului Liberal. În 2024 Vacarciuc a fost reținut în SUA împreună cu un alt bărbat pentru că ar fi pus dispozitive de scanare ilegală a cardurilor la două bancomate. El a declarat reporterilor de la portalul moldocurata.md că a fost o confuzie, iar el a fost ulterior declarat nevinovat.