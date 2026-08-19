Parlamentul se va convoca în sesiune extraordinară: ar urma să fie examinate 22 de proiecte „cu sigla UE”

Biroul permanent anunță miercuri, 19 august, că va examina solicitarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, privind convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în perioada 20–26 august 2026.

Convocarea sesiunii extraordinare este determinată de necesitatea adoptării, în regim prioritar, a unui pachet de proiecte de acte normative de importanță majoră, se menționează într-un comunicat al Legislativului.

„Acestea derivă din angajamentele asumate de R. Moldova în procesul de integrare europeană și sunt prevăzute în Programul național de aderare la Uniunea Europeană.

Proiectul ordinii de zi a ședințelor plenare din 24 și 25 august, care cuprinde 36 de proiecte de acte normative, dintre care 22 cu sigla UE, urmează să fie aprobat mâine de Biroul permanent. Proiectele propuse spre examinare vizează domenii de interes public major, precum cadrul juridic și instituțional, gestionarea instrumentelor financiare, digitalizarea, infrastructura, buna funcționare a sistemului electoral și domeniile social, economic și mass-media”, se mai spune în comunicat.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, în cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune ordinară, acesta se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea președintelui R. Moldova, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați.