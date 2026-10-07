Judecătoarea „cu penthouse-ul nedeclarat din capitală”, scoasă de sub urmărire penală în dosarul de îmbogățire ilicită. Tatiana Avasiloaie vrea să fie reîncadrată în funcție

Tatiana Avasiloaie, magistrata Judecătoriei Chișinău care a fost suspendată din funcție în iulie 2024, a fost scoasă de sub urmărire penală, iar cauza penală privind îmbogățirea ilicită a fost clasată pe 8 septembrie 2026. Între timp, aceasta a depus la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) o cerere prin care solicită reîncadrarea în funcție. În cazul în care Consiliul va anula suspendarea, judecătoarea va fi repusă, conform legislației, în toate drepturile avute anterior.

Ziarul de Gardă a scris, în februarie 2020, că funcționara putea fi văzută zilnic în timp ce intra într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, nedeclarat, din centrul capitalei. Magistrata declara că apartamentul aparținea unei cunoștințe de-ale familiei sale care locuia în stânga Nistrului, iar ea doar intra „să verifice… să fie în regulă apa, căldura”. Imobilul nu se regăsea în declarațiile de avere și interese depuse de aceasta. Ulterior, în baza anchetei ZdG, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare prin care a stabilit o diferență substanțială de circa 1,33 milioane de lei între averea și veniturile lui Avasiloaie, iar procurorii au inițiat un dosar penal pentru îmbogățire ilicită.

Tatiana Avasiloaie nu a răspuns apelurilor ZdG pentru un comentariu la acest subiect. Am încercat să obținem o reacție prin intermediul unuia dintre avocații acesteia. O vom publica imediat ce o vom primi.

De ce a fost scoasă de sub urmărire penală

Într-un răspuns la o solicitare de informații a Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) au declarat că Tatiana Avasiloaie a fost scoasă de sub urmărire penală „din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii”.

Totodată, la solicitarea ZdG, aceștia au mai menționat că „alte cauze penale în privința Tatianei Avasiloaie nu au fost identificate în baza de date” a instituției.

Ce urmează? Explicațiile președintelui CSM

Într-un comentariu pentru ZdG, președintele CSM a precizat că, pe 2 octombrie 2026, la CSM a ajuns o cerere din partea magistratei, prin care aceasta solicită reîncadrarea în funcție (la Judecătoria Chișinău, n.r.). În urma acestei cereri, Sergiu Caraman spune că a expediat procurorului general, Alexandru Machidon, o solicitare prin care să i se comunice dacă hotărârea luată în privința judecătoarei este definitivă.

Dacă informația va fi confirmată de procurorul general, CSM urmează să includă pe ordinea de zi a unei ședințe a Consiliului subiectul privind anularea suspendării din funcție a Tatianei Avasiloaie și să ia o decizie în acest sens.

Totodată, Sergiu Caraman a precizat că, pe perioada suspendării, judecătoarea nu a beneficiat de salariu sau indemnizații. În cazul în care va fi decisă anularea suspendării și reîncadrarea acesteia în funcție, Avasiloaie ar urma să fie repusă inclusiv în drepturile salariale.

„Doamna judecătoare a trimis în adresa Consiliului o cerere prin care să fie anulată suspendarea în legătură cu faptul că a fost scoasă de sub urmărire penală. Suspendarea a fost dispusă anume în legătură cu pornirea urmăririi penale pentru îmbogățire ilicită. Noi am expediat în adresa procurorului general o solicitare prin care să ne confirme că ordonanța de scoatere de sub urmărire penală este definitivă, în sensul că nu a fost contestată și nici nu intenționează dumnealui ca procuror general să verifice această ordonanță. Vrem să ne asigurăm că aceasta este ultima soluție (emisă în dosarul în care era cercetată judecătoarea, n.r.) (…).

(…) Urmează să includem subiectul în agenda ședinței Consiliului Superior al Magistraturii și să dispunem anularea suspendării, având în vedere că urmărirea penală a fost finalizată cu scoaterea acesteia de sub urmărire (…).

Dumneaei nu a beneficiat de salariu și indemnizații și, conform legii, dacă se anulează suspendarea, este repusă în toate drepturile, inclusiv în drepturile salariale pentru această perioadă”, afirmă Sergiu Caraman.

Avasiloaie a obținut la Curtea de Apel anularea actului ANI

Tatiana Avasiloaie a obținut în prima instanță anularea actului ANI, prin care, în 2021, a fost constatată o diferență substanțială de peste un milion de lei între venituri și avere. Hotărârea motivată a Judecătoriei Criuleni, sediul central, din 4 ianuarie 2024, a fost publicată la începutul lunii aprilie 2024.

Fostul magistrat al Judecătoriei Criuleni, Alexandru Motricală, cel care a decis să anuleze actul de constatare al ANI prin care a fost stabilită diferența de 1,33 de milioane de lei între veniturile și averea Tatianei Avasiloaie, a apreciat ca fiind „eronate” argumentele Autorității precum că actul administrativ a fost emis cu respectarea termenilor. Instanța a stabilit că ANI a avut la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a finaliza procedura administrativă în privința judecătoarei, care putea fi prelungit, în condițiile legii, pentru un termen de maxim 90 de zile. Acesta susținea că „încălcarea termenului legal al procedurii administrative este temei singular de anulare a actului administrativ individual defavorabil”.

De cealaltă parte, reprezentanții ANI au calificat drept nefondate declarațiile avocatei judecatoarei precum că neexaminarea sesizării în termen de 30 de zile înseamnă respingerea sesizării de către ANI. Totodată, reprezentanții Autorității au susținut în instanță că sunt nefondate „susţinerile reclamantului precum că la desfăşurarea procedurii de control au fost încălcaţi termenii în interiorul cărora urma a fi realizată procedura de control a averii şi intereselor personale”. Astfel, reprezentanții ANI au atacat decizia la Curtea de Apel Centru, iar inspectorul de integritate Virgiliu Bardă, cel care a emis actul de constatare în privința magistratei, și-a dat demisia pe 1 august 2022. ZdG a scris anterior, conform unor surse, că acesta s-ar fi confruntat cu unele presiuni din interior după emiterea actului pe numele magistratei.

Pe 23 ianuarie 2025, apelul declarat de ANI a fost respins, fiind menținută hotărârea Judecătoriei Criuleni, sediul central, din 4 ianuarie 2024, prin care actul ANI fusese anulat. Decizia a fost pronunțată de judecătorii Ghenadie Mîra, Angela Bostan și Grigore Dașchevici, ultimul fiind eliberat din funcția de magistrat la Curtea de Apel după ce nu a promovat evaluarea externă.

Potrivit hotărârii consultate de ZdG, instanța de apel a apreciat ca fiind eronate argumentele Autorității potrivit cărora actul administrativ a fost emis cu respectarea termenelor. De asemenea, instanța de apel a constatat că, din probele administrate în cadrul dosarului, nu poate fi reținut faptul că Avasiloaie a dobândit sau deține bunul ori exercită controlul asupra acestuia și nici faptul că aceasta deține dreptul de proprietate asupra imobilului.

„(…) Inspectorul de integritate a analizat regimul juridic al apartamentului și statutul real al proprietarului de drept, fiind ignorată declarația martorilor care susțin că Avasiloaie Tatiana nu deținea nici în folosință și nici în proprietate efectiv acest apartament. De asemenea nu a fost probat în nici un mod faptul că Tatiana Avasiloaie ar fi realizat contribuții financiare directe la achiziția apartamentului, nu au fost analizate documente bancare, extrase de cont sau fluxuri financiare- care, după cum s-a stabilit în cadrul procedurilor judiciare – demonstrează de fapt o absolut altă stare de fapt.

Prin urmare, inspectorul de integritate a emis concluzii fără a invoca argumente pertinente și obiective în suportul concluziilor enunțate, cât și în lipsa unei baze probatorie consolidată din punct de vedere faptic – circumstanțe care în aprecierea Colegiului judiciar afectează direct temeinicia și legalitatea actului emis. În condițiile descrise supra, Completul judiciar conchide că actul de constatare este unul nemotivat, cât și lipsit de substanță juridică obiectivă. În conținutul actului de constatare nu se aduce niciun contraargument concret la explicațiile prezentate de Avasiloaie Tatiana. Se menționează doar, în mod lapidar și formal, că inspectorul de integritate „respingea afirmațiile drept nefondate”, fără o motivare clară a aspectului logic al concluziei enunțate în acest sens (…)”, se menționează în document.

Litigiul cu ANI, pe masa judecătorilor de la CSJ

Reprezentanții ANI au contestat la CSJ hotărârea instanței de apel. Litigiul a fost înregistrat pe 24 martie 2025, însă, de atunci, nu a fost stabilită nicio ședință de judecată.

Am încercat să aflăm motivul pentru care, de atunci, nu a fost programată nicio ședință de judecată, însă reprezentanții CSJ ne-au spus să expediem o solicitare de informații, la care vom primi un răspuns în termen de 10 zile.

Fostul partener de viață al magistratei – beneficiarul final al imobilului?

Magistrata suspendată Tatiana Avasiloaie a declarat în prima instanță că apartamentul de peste 150 de metri pătrați din centrul capitalei a fost procurat în 2016 și vândut în februarie 2020, iar beneficiarul final al acestuia ar fi fost partenerul ei de viață din acea perioadă.

„(…) Din anul 2002 ea (Tatiana Avasiloaie, n.r.) a divorțat, iar în 2015, fostul soț a decedat, respectiv, tot din 2015 ea a început o relație ***** ***** *****. La sfârșitul anului 2016 ***** ***** a informat-o că vrea să procure un apartament pentru viața lui personală, mai clar spus, unde ei să se poată vedea fără a fi necesar să meargă în alte imobile nesigure sau hotele, despre care nu voia să cunoască *****. Ulterior, el a vorbit cu mama ei ***** ***** cu care se cunoșteau de mult timp referitor la acest aspect și a rugat-o să găsească pe cineva în care avea încredere. Mama ei a vorbit cu prietena ei din copilărie *****Șevciuc și aceea a fost de acord. Ei au mers la notar și au încheiat contractul înregistrând apartamentul, apoi ***** ***** a început să facă reparație (…). Ulterior, ei au decis să se despartă, respectiv, ***** ***** a hotărât să vândă acel apartament. Înstrăinarea realizându-se prin intermediul mamei sale care avea procură, ea nici nu cunoaște cînd și cum ***** ***** a găsit cumpărătorul, iar mama, după ce a mers la notar, i-a dus banii care au fost achitați pentru înstrăinarea apartamentului (…)”, se menționează în hotărârea primei instanțe.

Tatiana Avasiloaie – anchetată de procurori în urma unei anchete ale ZdG

În februarie 2020, ZdG a publicat o anchetă în care a relatat că Tatiana Avasiloaie putea fi văzută zilnic în timp ce intra într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitalei. Avasiloaie declara că apartamentul aparținea unei cunoștințe de-ale familiei sale care locuia în stânga Nistrului, iar ea doar intra „să verifice… să fie în regulă apa, căldura”. Imobilul nu se regăsea în declarațiile de avere și interese depuse de judecătoare, acolo unde ea indica o casă în Chișinău construită de părinți, dar și un automobil înregistrat pe numele tatălui său, care era funcționar și el. Potrivit investigației, deși ZdG a fotografiat mașina magistratei și seara, și dimineața, parcată în fața acestui bloc, iar ulterior a surprins-o pe Avasiloaie cum intră și iese din acel bloc, aceasta a negat că ar locui în acel penthouse. Ne-a zis că are grijă de acel apartament, pentru că proprietara ar fi plecată în străinătate. După ce i-am spus că Tatiana Șevciuc, locuiește, de fapt, în regiunea transnistreană și nu în străinătate, magistrata și-a nuanțat discursul. Detalii AICI.

Blocul din strada Bernardazzi, mun. Chișinău

În baza anchetei ZdG, pe 9 iulie 2021, ANI a emis un act de constatare pe numele magistratei, stabilind o diferență substanțială de circa 1,33 milioane de lei între averea și veniturile Tatianei Avasiloaie, manifestată prin deținerea unui penthouse situat în centrul capitalei. Ulterior, în baza acestui act, a fost pornită o cauză penală pentru îmbogățire ilicită.

La cinci luni după emiterea actului ANI, CSM a dat acordul pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința judecătoarei. Procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul, în automobilul, la locul de muncă și într-un alt imobil al acesteia. Decizia CSM de a da acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală în privința magistratei a fost însă anulată de Curtea de Apel Centru în martie 2023. Ulterior, hotărârea a fost contestată la CSJ, iar, pe 20 decembrie 2024, instanța a concluzionat că hotărârea CSM prin care a fost eliberat acordul pentru pornirea urmăririi penale în privința acesteia a fost legală.

La ședința CSM din 2 iulie 2024, Tatiana Avasiloaie, alături de alți judecători, a fost suspendată din funcție în legătură cu urmărirea penală în dosarul de îmbogățire ilicită.

Detalii despre activitatea Tatianei Avasiloaie

Tatiana Avasiloaie a acces în sistemul judecătoresc în martie 2012, când a fost numită în funcția de judecătoare la Judecătoria Căușeni, pentru un termen de cinci ani. Potrivit magistrat.md, în 2004 aceasta a activat în calitate de juristă. În decembrie 2014, a fost transferată temporar în funcția de judecătoare la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău, pentru un termen de șase luni, începând cu 2 ianuarie 2015. Câteva luni mai târziu, a fost numită, prin transfer, în funcția de judecătoare la aceeași instanță. Pe 22 martie 2017, Avasiloaie a fost numită în funcția de judecătoare până la atingerea plafonului de vârstă. Pe 1 ianuarie 2019, aceasta a fost desemnată judecătoare specializată în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.