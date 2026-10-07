Posibil caz de ciumă în Rusia. OMS evaluează riscul pentru Europa drept „foarte scăzut”

Posibila apariție a unui caz de ciumă în Rusia a ajuns în atenția presei și autorităților internaționale. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) evaluează riscul pentru populația Rusiei drept scăzut, iar pentru populația Europei – foarte scăzut, scrie publicația rusă Meduza.

Potrivit publicației, o cercetătoare de la Institutul de combatere a ciumei din Irkutsk a murit, cel mai probabil, din cauza acestei infecții. Dacă informația va fi confirmată, acesta ar fi primul caz de ciumă înregistrat în Rusia din 2016.

OMS a solicitat autorităților ruse informații despre situația din regiunea Irkutsk și evaluează riscul pentru populația Rusiei drept scăzut, iar pentru Europa – foarte scăzut. Potrivit Meduza, acest lucru se explică inclusiv prin faptul că transmiterea ciumei de la o persoană la alta nu are loc cu ușurință.

Persoanele care au intrat în contact cu cercetătoarea decedată au fost plasate în carantină și sunt monitorizate. Totodată, antibioticele administrate la primele semne ale bolii au un efect bun, iar în Rusia este disponibilă și vaccinarea împotriva ciumei, notează Meduza.

De ce există îngrijorare

Potrivit publicației, principala cauză a îngrijorării internaționale nu ar fi posibila apariție a ciumei, ci lipsa unor informații oficiale clare din partea autorităților ruse.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat importanța unui schimb „modern, complet și transparent” de informații pentru evaluarea corectă a riscurilor și clarificarea informațiilor contradictorii, scrie Meduza.

Publicația citează The Wall Street Journal, care, făcând referire la oficiali americani nenominalizați, relatează că autoritățile ruse ar fi oferit foarte puține informații despre caz. Totodată, potrivit The Washington Post, Departamentul de Stat al SUA pregătește o solicitare diplomatică pentru a obține informații suplimentare despre decesul angajatei institutului din Irkutsk și despre măsurile de carantină instituite ulterior.

Meduza mai scrie că președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intenționează să discute cu Vladimir Putin pentru a obține informații despre situație. Autoritățile din Mongolia și China au solicitat, de asemenea, informații suplimentare de la autoritățile sanitare ruse.