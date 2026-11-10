Parlamentul Israelului a depus jurământul, iar Eisenkot încearcă să formeze un guvern

Parlamentul israelian a depus jurământul marți, 10 noiembrie, fără un nou guvern, după ce alegerile generale blocate l-au privat pe premierul Benjamin Netanyahu de majoritatea parlamentară, dar i-au lăsat principalii rivali fără o cale clară către putere, relatează Reuters.

Legislatorii aleși în votul din 27 octombrie și-au depus jurământul în timp ce Gadi Eisenkot, un fost general, a încercat să formeze o coaliție după ce președintele israelian i-a încredințat duminică sarcina de a forma un guvern.

Eisenkot și aliații săi nu au, de asemenea, o majoritate, iar acesta nu a încheiat încă acorduri cu partidele care l-ar putea aduce la putere. Dacă atât Eisenkot, cât și Netanyahu nu reușesc să formeze coaliții, ar putea urma alte alegeri.

Prezidând ceremonia de depunere a jurământului, președintele Isaac Herzog le-a spus parlamentarilor:

„Trebuie să faceți tot posibilul pentru a evita repetarea alegerilor”.

„Întindeți mâna pentru compromis, chiar și între rivali… Priviți-vă unii pe alții cu generozitate. Este mult de lucru aici și este nevoie de abilitatea și experiența care se regăsesc în fiecare parte a acestei Camere.”

Netanyahu rămâne prim-ministru interimar până când un nou candidat reușește să formeze o coaliție. Alianța partidului său de dreapta Likud cu partidele de extremă dreaptă și ultraortodoxe a depășit așteptările electorale, dar totuși și-a pierdut majoritatea, deținând acum 53 din cele 120 de locuri ale Knessetului.

Partidul de centru-dreapta Yashar al lui Eisenkot și facțiunile partenere dețin doar 48 de locuri. Dar au potențiali aliați în partidele conduse de arabi din Israel, care dețin 19 locuri și sunt aliniate cu Eisenkot în opoziția lor vehementă față de Netanyahu.

Aceasta înseamnă că parlamentul recent învestit ar putea încă să respecte unele dintre promisiunile de campanie ale lui Eisenkot, cum ar fi înființarea unei comisii de anchetă privind atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, o acțiune susținută de partidele arabe, dar în mare măsură opusă de Netanyahu. De asemenea, ar putea permite lui Eisenkot să îl înlocuiască pe actualul președinte al Knessetului, un membru Likud.