Președintele Israelului îl alege pe liderul partidului Yashar, Gadi Eisenkot, pentru a forma guvernul

Președintele Israelului l-a ales pe Gadi Eisenkot, cel mai puternic rival al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, pentru a încerca să formeze un nou guvern, după alegeri blocate care nu au lăsat niciunul dintre ei cu o cale clară spre putere, scrie The Guardian.

Biroul lui Isaac Herzog a declarat că acesta l-a informat pe Eisenkot, liderul partidului Yashar, sâmbătă seară, 7 noiembrie, „despre intenția sa de a-l însărcina cu formarea unui guvern”.

A adăugat că numirea oficială va avea loc într-o ceremonie oficială duminică, la reședința președintelui din Ierusalim.

„Acum este momentul să formăm un guvern național de urgență. Voi face tot posibilul să mă asigur că suntem demni”, a scris Eisenkot pe X în prima sa reacție la anunțul numirii sale.

Netanyahu se luptă să-și mențină funcția după ce coaliția sa religioasă-naționalistă a pierdut majoritatea în alegerile din 27 octombrie, dar a ieșit totuși ca cel mai mare bloc din parlament. Dacă Eisenkot reușește să formeze o coaliție, el va prelua funcția de prim-ministru de la Netanyahu, premierul cu cea mai lungă funcție din Israel.

Blocul de opoziție extins al lui Eisenkot a câștigat 48 din cele 120 de locuri ale parlamentului israelian în alegerile din octombrie, în timp ce tabăra lui Netanyahu a obținut 53, fără a lăsa niciuna dintre ele majoritară.

În timpul consultărilor partidului cu Herzog, Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, a primit susținerea ambelor liste cu majoritate arabă, care ar putea acum să joace rolul de factori de decizie după ce au înregistrat câștiguri fără precedent în vot.

Rămâne însă neclar dacă blocul lui Eisenkot ar accepta sprijinul listelor arabe în formarea unui guvern.

Eisenkot, șeful statului major militar din 2015 până în 2019, și-a propus să-i unească pe israelieni după mandatul controversat al lui Netanyahu, sub care țara s-a îndreptat brusc spre dreapta. El a promis că va reprima coloniștii extremiști din Cisiordania care au atacat palestinienii cu impunitate, denunțând incidentele recente drept „terorism evreiesc” instigat de guvernul lui Netanyahu.

Dar militarul nu este un pacifist. El se opune creării unui stat palestinian și a promis că va pune capăt domniei Hamas în Gaza și va distruge aripa militară a mișcării islamiste.

Comandând armata în timpul războiului din 2006 cu Hezbollah, Eisenkot a conceput așa-numita „doctrină Dahiya”. Ideea, numită după o suburbie a Beirutului puternic avariată în acel război, implică faptul că Israelul promite să folosească forța masivă împotriva infrastructurii civile din zonele controlate de mișcarea militantă libaneză Hezbollah.

După numirea sa, Eisenkot va avea la dispoziție 28 de zile pentru a obține cele 61 de voturi necesare pentru un guvern. Dacă nu reușește, Herzog poate oferi o prelungire de 14 zile înainte de a fi nevoit să ofere mandatul altcuiva.

Dacă niciuna dintre părți nu reușește, Israelul va organiza noi alegeri. Țara a organizat cinci alegeri între 2019 și 2022 din cauza blocajelor repetate.