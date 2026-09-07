MEC, despre manualele lipsă sau deteriorate din unele școli din capitală: „Până la 15 octombrie exemplarele foarte uzate care au fost repartizate elevilor vor fi înlocuite cu unele în stare corespunzătoare”

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) susțin că nu au fost informați, la începutul anului școlar, de către autoritățile locale din capitală despre lipsa sau deteriorarea manualelor utilizate de elevi. Totodată, MEC a anunțat că va pune la dispoziția părinților un formular online prin care vor putea semnala cazurile în care au solicitat școlii înlocuirea unui manual deteriorat, dar problema nu a fost soluționată.

Pentru soluționarea cazurilor semnalate în școlile din Chișinău, MEC va demara un proces de colectare a stocurilor de manuale disponibile în alte raioane și municipii. Procesul urmează să fie încheiat până la sfârșitul lunii septembrie, iar până la 15 octombrie exemplarele foarte uzate care au fost repartizate elevilor vor fi înlocuite cu unele „în stare corespunzătoare”.

Conform unui comunicat de presă, în perioada 1-3 septembrie 2026, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău nu a informat Fondul special pentru manuale al MEC despre lipsa unor titluri sau despre necesitatea înlocuirii manualelor deteriorate din școlile capitalei.



Potrivit Ministerului, la 1 septembrie 2026, Fondul special pentru manuale al MEC a solicitat tuturor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului să prezinte, până la 3 septembrie, un raport privind asigurarea elevilor și a cadrelor didactice cu manuale școlare la începutul anului de studii 2026-2027.

„Majoritatea direcțiilor care au transmis date au raportat că instituțiile sunt asigurate cu manualele necesare și că dispun de rezerve de anumite titluri. Aceste stocuri pot fi transferate către școlile care înregistrează lipsuri. Situațiile semnalate de unele direcții cu privire la insuficiența manualelor sunt analizate, iar necesarul confirmat va fi acoperit prin distribuirea suplimentară sau redistribuirea stocurilor existente. DGETS Chișinău a comunicat că a transmis școlilor din subordine solicitarea de raportare. Până la 3 septembrie, însă, direcția municipală nu primise rapoarte sau demersuri din partea instituțiilor și, prin urmare, nu prezentase Fondului un demers privind lipsa sau necesitatea înlocuirii unor manuale”, se arată în comunicatul de presă emis luni, 7 septembrie, de către MEC.

Ministerul a explicat că mecanismul de asigurare cu manuale „pornește de la fiecare școală”, care verifică stocurile, identifică lipsurile și exemplarele deteriorate și transmite informațiile necesare direcției de învățământ.

„Direcția încearcă mai întâi să acopere lipsurile prin transferuri între instituțiile din același raion sau municipiu. Dacă rezervele locale nu sunt suficiente, aceasta solicită intervenția Fondului, care identifică stocuri în alte raioane sau în rezervele MEC și ale Fondului, păstrate la Mold-didactica, și organizează redistribuirea acestora. Referitor la informațiile și imaginile apărute în spațiul public cu manuale deteriorate care ar fi fost oferite elevilor la începutul anului școlar, MEC subliniază că exemplarele rupte, murdare, cu pagini lipsă sau care nu mai pot fi utilizate în condiții normale trebuie retrase și înlocuite”, a transmis instituția.

Conform datelor MEC, în anul de studii 2025-2026 au fost redistribuite aproximativ 16 mii de manuale. La începutul acestui an de studii, în ultima săptămână a lunii august și până la 3 septembrie, au fost emise ordine privind redistribuirea și distribuirea suplimentară a circa 3 500 de exemplare de manuale.

În perioada 2023-2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de manuale. Aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice aflate în sistem au fost editate în ultimii trei ani, iar vechimea medie a acestora este de 3,9 ani. Odată cu implementarea noului curriculum, începând din 2027, fondul de manuale va fi reînnoit treptat potrivit unor standarde actualizate de calitate.