Papa Leon al XIV-lea le-a cerut liderilor lumii să pună capăt războaielor și să renunțe la cuceriri

Papa Leon al XIV-lea le-a cerut „celor care au puterea de a declanșa războaie” să „aleagă pacea”, în primul său mesaj de Paște – tradiționala binecuvântare „Urbi et Orbi”, cu ocazia celei mai importante sărbători din calendarul catolic, umbrită anul acesta de conflictul din Orientul Mijlociu, informează agențiile de presă internaționale, citate de Agerpres.

La Vatican, în Piața Sfântul Petru împodobită cu mii de flori și sub un soare strălucitor, Leon al XIV-lea a oficiat Liturghia de Paște pentru prima dată de la alegerea sa ca papă în mai 2025, într-o atmosferă festivă, acompaniată de sunete de trompete și cântări liturgice.

„Cei care țin arme în mâini ar trebui să le lase jos. Cei care au puterea de a începe războaie ar trebui să aleagă pacea. Nu o pace impusă prin violență, ci prin dialog”, a declarat liderul Bisericii Catolice în italiană.

Papa Leon al XIV-lea nu a menționat niciun conflict în mod specific în tradiționala sa binecuvântare „Urbi et Orbi” („Către oraș și către lume”). Aceasta a fost neobișnuit de scurtă și de directă. Suveranul pontif a denunțat „indiferența” în fața războiului și a consecințelor sale.

Având în vedere numeroasele conflicte actuale, liderul de la Vatican a avertizat că oamenii încep să se obișnuiască cu violența, preluând o expresie folosită și de predecesorul său, regretatul papă Francisc, care a vorbit despre „globalizarea indiferenței”.

„Ne resemnăm și devenim indiferenți. Indiferenți față de moartea a mii de oameni. Indiferenți față de consecințele urii și diviziunii pe care le aduc conflictele. Indiferenți față de consecințele economice și sociale pe care le provoacă și pe care le resimțim cu toții”, a adăugat el.

Rupând cu tradiția respectată timp de mulți ani de predecesorii săi, Leon al XIV-lea nu a menționat în mesajul său nicio țară sau regiune din lume aflată în criză. De asemenea, suveranul pontif a anunțat organizarea unei slujbe de rugăciune pentru pace, în data de 11 aprilie, în Piața Sfântul Petru din Roma.

De la balconul central al Bazilicii Sfântul Petru, el a adresat apoi urarea „Paște fericit” mulțimii de credincioși prezenți în piață, în zece limbi, printre care arabă, chineză, poloneză și latină, înainte ca clopotele să bată cu putere.

Puțin mai devreme, duminică dimineață, Leon al XIV-lea a oficiat prima sa liturghie de Paște în calitate de papă în Piața Sfântul Petru, iar Vatican News a raportat că aproximativ 50 de mii de persoane au asistat în piață, iar alte 10 mii au urmărit evenimentul din afara acesteia.