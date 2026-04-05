Patru aeroporturi din Italia se confruntă cu restricții privind combustibilul pentru avioane

Patru aeroporturi italiene sunt avertizate că s-ar putea confrunta cu restricții privind combustibilul pentru avioane, din cauza aprovizionării limitate de la un furnizor cheie, scrie Politico. Un reprezentant sindical a declarat că este puțin probabil ca situația să ducă la anularea zborurilor în weekendul de Paște.

O notificare privind aviația emisă sâmbătă, 4 aprilie, preciza că „din cauza disponibilității limitate a combustibilului de la Air BP Italia, serviciile de realimentare pentru operatorii legați contractual de Air BP Italia ar putea fi supuse unor restricții”. Aeroporturile afectate sunt Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția.

Agenția de știri italiană ANSA a relatat că Air BP Italia, o filială a gigantului petrolier britanic BP, a declarat companiilor aeriene că se va acorda prioritate zborurilor de ambulanță și de stat, precum și zborurilor care durează mai mult de trei ore. Alte zboruri s-ar putea confrunta cu restricții cel puțin până pe 9 aprilie.

Danilo Recine, vicepreședintele sindicatului piloților din Italia, ANPAC, a declarat pentru Sky TG24 că situația nu ar trebui să ducă la anularea zborurilor în weekendul de Paște. Cu toate acestea, el a avertizat că „problema va deveni realitate” dacă nu se găsește nicio soluție la blocada Strâmtorii Hormuz.

Prim-ministra italiană, Giorgia Meloni, a vizitat statele din Golf vineri și sâmbătă, în încercarea de a asigura accesul continuu la surse energetice cruciale în mijlocul războiului din Iran. Ea a spus că va acționa „pentru a garanta că Italia are acces la sursa de energie de care are nevoie”.

Lipsa de combustibil ar putea afecta și alte aeroporturi europene ca urmare a războiului dintre SUA și Israel. Aeroportul Heathrow din Londra și alte aeroporturi din Marea Britanie sunt printre cele mai vulnerabile, unele perturbări ale zborurilor legate de combustibil fiind deja raportate. Alte hub-uri europene importante, precum Franța și Portugalia, ar putea fi, de asemenea, afectate.