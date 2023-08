Organizatorii festivalului, la care urma să evolueze Goran Bregović și trupa sa, susțin că nu au fost informați oficial despre imposibilitatea interpretului și a trupei sale de a intra în R. Moldova

Festivalul „Gustar” de la Orheiul Vechi a fost organizat de Sens Music. Proprietarul companiei, Vlad Costandoi, afirmă că nu a fost anunțat despre interdicția pe care o aveau artiștii. Acesta susține că a acoperit cheltuielile trupei.

„Au fost verificate și actele lor, este corespondența pe email. Jumătate de an a durat promovarea festivalului Gustar, verbal au fost mai multe zvonuri, dar nu am primit niciun act oficial din partea autorităților. În acest an, Goran va avea al treilea concert în România. Are turnee în toată Europa”, a declarat Vlad Costandoi pentru ZdG.