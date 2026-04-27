Opt elevi au fost transportați la spital, după ce un alt elev a pulverizat gaz lacrimogen în sala de clasă. Trei echipe AMU au intervenit la fața locului

Un elev a pulverizat gaz lacrimogen într-o instituție de învățământ, pe 27 aprilie 2026, în municipiul Cahul. Potrivit Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), în urma incidentului, opt elevi au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Conform datelor preliminare, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat să intervină la un liceu, unde s-a semnalat afectarea mai multor elevi în urma expunerii la o substanță iritantă, după ce un elev a pulverizat gaz lacrimogen în sala de clasă.

La locul solicitării au fost direcționate trei echipe de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Cahul, care au intervenit prompt, au evaluat starea pacienților și au acordat ajutor medical calificat.

„În total, au fost evaluați 11 elevi, cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani. Toți pacienții au prezentat semne de intoxicație acută cu gaz lacrimogen, manifestată prin iritații oculare, lăcrimare, senzație de arsură la nivelul căilor respiratorii și disconfort general; într-un caz a fost înregistrată și stare de sincopă”, scrie CNAMUP.

Pentru investigații suplimentare și monitorizare, opt elevi au fost transportați la Spitalul Raional Cahul.